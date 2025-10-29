あなたのお気に入りの文具はありますか？

【写真を見る】文具は今、「はんこ」「機能性」がアツい！ストレスを軽減する“かゆい所に手が届く”アイデア文具6連発

大学生「自分で色をカスタムできるペン。めっちゃ便利です」

事務職「抗菌仕様の電卓があって、お金を触りながらするので抗菌になっていると毎回アルコールで拭かなくていいのでありがたい」

デジタル化が進む一方で、文具の進化も止まりません。かゆいところに手が届く、そんな文具を紹介します。

10万点の文具が集結

熊本市で10月24日から3日間開かれた、文具好きが集まるイベント「文具LOVE博2025」には、コクヨやゼブラなど人気文具メーカー45社が集結しました。

最新の文具やメーカー自慢の商品などこだわりが詰まった文具は約5000種類、10万点以上。文具好きにはたまらない空間に、みなさん「爆買い」状態です。3日間で約6000人が詰めかけました。

イベントの主催者によりますと、今年の文具界のブームは「はんこ」と「機能性」。会場で見つけた、アイデア満載の「はんこ」を2つ紹介します。

1：氷印（キングジム）

見た目が氷のような透明スタンプです。すべてのパーツが透明で作られているので、上から印面が見えて、狙ったところにピッタリ押すことができます。

2：わたしのいろ（Shachihata）

スタンプでおなじみの老舗メーカーが手掛けるカラフルな朱肉。つける場所によって異なる色を選べるため、押す人や、その時々の気分に合わせて、まさに「自分だけのしるし」を表現することができるんです。

続いては、ハンコ以外の「機能」が光るアイデア文具を4つ紹介します。

3：KIRE-NA（PILOT）

「文房具屋さん大賞 2025」で大賞に輝いた文具です。一見、普通のマーカーに見えますが、脇に透明のプラスチックがついていることで太さが一定になり、定規にインクがつかない仕組みです。

さらに、過剰な筆圧がかかりにくくなるので、ボールペンなど文字の上から線を引いてもにじみにくいというメリットもあるようです。

4：キャップ一体こどもハサミ（クツワ）

フタがスライド式のため無くす心配がなく、刃先が丸いため、子どもが安全に使えるというハサミです。

5：カドノオモクリップ（ソニック）

どんなクリップだと思いますか？参考書など、本のページの上下を少し重めのクリップで挟むことで、開いたままの状態をキープすることができるんです。

また、コンパクトで持ち運びしやすく、透明で文字が隠れにくいことも特徴です。

6：キエラ（レイメイ藤井）

消しゴムで消せるラインマーカーです。

勉強中、大事なところにたくさん線を引いていたら、気づけば参考書がマーカーだらけに･･･そんな時、強調したい場所を消しゴムで調整できます。さらに、テープだから裏移りしません。

勉強も「SNS映え」の時代？

では、文具メーカーはどのような思いで商品開発に臨んでいるのでしょうか？

消せるラインマーカー『キエラ』を開発した『レイメイ藤井』に最近の文具事情を尋ねると「勉強の進捗をSNSに投稿する傾向があり、視覚的に美しいノート作りも重要視される」ということです。

また、今の文具は多機能であることから「ちょっとした使いづらさ」を軽減している商品も人気だそうです。

レイメイ藤井 商品開発室開発一課 鎌田かなえ課長「従来のラインマーカーは何度も見直すうちにマーカーだらけになっていた。あとから整理できて、教科書やノートをきれいに保てる『消せるラインマーカー』の開発を目指しました」

「定番」も負けていません

一方で、万年筆も根強い人気です。老舗の文具店「甲玉堂」は100年以上、オリジナルの万年筆を作り続けています。

野口裕史営業本部長は「文具業界としては、厳しい時期を迎えている。しかし、この文化を無くさないこと、手書きの良さ、価値があるので『書きたい』に応えられるものを提供していきたい」と話していました。