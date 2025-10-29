【発達する低気圧】３１日（金）～１１月１日（土）日本を通過

この週末は、「低気圧」が発達しながら日本を横断する、最悪のコースを取りそうです。この「低気圧」は、中心気圧が２４時間で２４hpaを超える急速な気圧低下となるような『爆弾低気圧』の可能性もあります。

31日には東日本太平洋側に前線が伸び、前線上の西日本太平洋側に低気圧が発生する見込みです。前線や低気圧の影響で、大雨となるところがある予想です。

気象庁では「東⽇本は３１⽇（金）にかけて、南西諸島と西日本では３１日は、土土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒」「全国的に３１日（金）にかけて、強風や高波に注意」としています。

警報級の大雨おそれ 暴風に警戒

気象庁は、１１月１日頃は、低気圧が急速に発達しながら東北地方から北海道地方の太平洋沿岸を北東に進む見込みで、北日本では非常に強い風が吹いて大しけとなるなど大荒れの天気となり、警報級の大雨となる可能性があるとしています

北日本では、１１月１日頃は暴風に警戒し、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水、高波に注意・警戒してください。

３１日（金）～１１月３日（月・祝）の、１１月５日（木）までのを画像で掲載しています。

雨風シミュレーション３１日（金）～１１月２日（日） 列島大荒れか

シミュレーションでは「発達する低気圧」が３１日（金）～１１月１日（土）に日本列島に沿うように通過します。風の矢印は、風速２０m以上の予想も現れ『台風並みの暴風』となるおそれがあります。

シミュレーションによると、31日（金）は、午前中から夕方にかけて九州、四国、近畿を中心に発達した雨雲がかかりそうです。夜になると、近畿、東海、関東にも発達した雨雲がかかり、強い風になりそうです。

1日（土）未明から雨と風の中心は東日本から北日本になります。関東甲信、北陸、東北、北海道では、発達した雨雲がかかる時間帯がありそうです。風速20メートル以上を示す紫の矢印も見えます。

2日（日）も別の低気圧の影響で、北陸や東北、北海道の日本海側を中心に雨となりそうです。

このシミュレーション画像は予想のひとつで、大きく変わる可能性があります。気象庁から発表される最新の気象情報に注意してください、「暴風や大雨に関する情報」などが発表される可能性があります。

３連休前半は雨マーク多い（30日（木）～11月5日（水））

全国主要都市の１１月５日（水）までの週間予報を画像で掲載しています。３１日（金）～１１月１日（土）は、雨のところが多いでしょう。ただ、晴れる傾向が高いといわれる『晴れの特異日』の、１１月３日（月祝）は、北海道、東北の一部を除いて晴れの予想が多くなっています。

