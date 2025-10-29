『あんたが』、『VIVANT』超え 第3話の無料配信再生数がTBSドラマ各話の歴代1位を記録
女優の夏帆と俳優の竹内涼真がW主演を務めるTBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』(毎週火曜22:00〜)の第3話「TVer」「TBS FREE」の無料配信再生数が442万回を突破した(※10月28日時点/TVer DATA MARKETINGにて算出 配信期間10月21日〜28日)。
『じゃあ、あんたが作ってみろよ』ポスタービジュアル
第1話が396万回、第2話が407万回、第3話が442万回と右肩上がりの無料配信再生数で、TBSドラマとしては『VIVANT』の第5話が記録した419万回を超え、各話の歴代1位となりTBSの歴史を塗り替えた。
本作はは、“恋人ファースト”がゆえに自分を見失ってしまった彼女・鮎美(夏帆)と“料理は女が作って当たり前！”な亭主関白思考の彼氏・勝男(竹内涼真)の、別れから始まる成長と再生のロマンスコメディ。
大反響に応え、第1話から第4話までの見どころをまとめた特別編の放送が決定。“『じゃあ、あんたが作ってみろよ』化石男よ、愛を取り戻せ！SP”は11月2日13時30分から放送される(関東ローカル)。
(C)TBSスパークル/TBS
