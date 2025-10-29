

10月25日のゲストは東山奈央さん！

ニューシングル『とおりゃんせ』について伺いました。

『とおりゃんせ』はTVアニメ『かくりよの宿飯 弐』オープニング主題歌。一期から7年ぶりとなるなか、二期で東山さんはエンディング主題歌も担当しています。「当時小学生の娘と見てましたっていう親御さんからのお便りをいただいて、高校生になった娘と一緒にまたアニメが見られるのがうれしいねっていう。人生が変わるぐらいの年月が経っての第二期ということで、本当にうれしく思っております」

オープニング主題歌「とおりゃんせ」を手がけたのは、シンガーソングライターとしても活躍する大石昌良さん。東山さんにとっては、念願の初タッグとなりました。「いろんなところでご一緒させていただいたので、いつか一緒にやれたうれしいですっていうラブを送らせていただいていたんですけれども、ご縁あって今回念願のという感じでしたね。もう直々にディレクションもしてくださって。作曲家さん目線もありつつ、ご自身も歌われるからこそ、喉の調子だったり、どういう風に進めていくのが1番ストレスなく行けるっていうのを凄く寄り添ってくださって。実演してくださったり。引き出していただきました」

「とおりゃんせ」のミュージックビデオにもこだわりがたっぷり詰まっていました。「黄緑の着物なんですけれども、すでにライブのことが考えられていて、かなり簡単な着脱式になっております。頭につけているお花が実は生花なんですけど、ジャケ写とMVの時とで、花の配色が違うんです。赤、青、紫、ピンク、白、オレンジもあって全部結構カラフルなお花。青いお花って自然で見つけるのは難しいので、青いお水をお花さんに吸わせて、花に色をつけているんです。何日か前から仕込んでくださって」

一方、エンディング主題歌「涙のレシピ」は、東山さんが演じる津場木葵の心情を繊細に描いたバラード。歌詞に込められた想いを語ってくれました。「葵が思いを寄せている大旦那様、小西克幸さんが演じてるんですけども、いま離れ離れになってしまっているので、大旦那様への恋しい思いや心配する気持ちを歌詞にしたためてくださっております。かなり歌いやすかったです。『涙のレシピ』は気持ちそのものなので、キャラソンを歌うときのアプローチに非常に近くて、ゾーンに入って歌うことができた気がして」

アニメ限定盤のカップリング「ひと匙の光」は「涙のレシピ」とつながりがあるナンバー！「意味合いが凄く深くて。すでにアニメ3話まで見てくださった方にはわかる仕様になってるんですけど『ひと匙の光』は、大旦那様から葵に向けての曲になっておりまして。実は『涙のレシピ』と『ひと匙の光』は同じコード進行で作られていて、同じ伴奏なんですね。ちょっとアレンジは違うんですけど、2曲同時に再生することで、2つのメロディーが絡み合って、ひとつの曲になるんです。アニメ3話のエンディングは、同時再生バージョンかつ『ひと匙の光』を小西さんに歌っていただいております」

通常版のカップリング「そういう感じのn回目」は「めちゃくちゃかわいい楽曲。最初はもうって白目向いちゃったんですけど、覚えてしまえば楽しい曲ですね。ダンスもつくんじゃないかなと思います。目で見た時もキャルンキャルン、未来の私が頑張ります」

初回限定盤に収録される「歌声を目印に」は「私が関わらせていただいた中で言うと、ワルキューレが歌っていそうな、力強い、戦う曲っていう感じがしております。もう突き抜けていけっていう気持ちで、1曲歌う度に倒れちゃいそうな、もう血の気が引くぐらい一生懸命歌わせてもらいました」

初回限定盤のブルーレイには今年2月のワンマンライブ『わたしのかんがえたむてきのセトリ！』ダイジェスト映像。そしてアニメ限定盤のDVDには『Nao’sキッチン～かくりよ出張版～』を収録。「ブックレットにレシピもついておりますので。みなさんも作って『かくりよ』を味わうことができます」

来年2月8日開催のワンマンライブ2026「祭 - Matsuri -」のセットリストが出来たばかりという東山奈央さん。ニューシングル『とおりゃんせ』は東山奈央さんにとってどんな作品になったのでしょうか？

「5曲ともバラエティ豊かなミニアルバムのような新曲制作をやらせていただいて。これを引っさげて、みんなと楽しい祭りを楽しむことができる、そんな1枚になったと思います」