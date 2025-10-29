俳優の舘ひろし（７５）、眞栄田郷敦（２５）、尾上眞秀（１３）が２９日、都内で映画「港のひかり」（藤井道人監督、１１月１４日公開）のイベントを行った。

舘演じる元ヤクザの漁師と、事故で両親だけでなく、視力まで失った少年との１２年にわたる友情を描く。３人は先ごろ、舞台となった石川・輪島市を訪問。撮影後の昨年元日に起きた能登半島地震で被災した人々にエールを送ったばかり。

男の友情にちなみ、舞台あいさつでは実際の関係ではどうなのか、という質問が。眞栄田と５０歳差の舘は「これからは遊びに行こうな」と約束。「いただいてばかりで。与えられる存在に」と話す眞栄田に「遊びに行って若い女性、紹介してもらおう」とユーモアたっぷり。

６２歳差の眞秀に舘は「こんなに差があって友情はないと思うよ。撮影中はもっとわんぱくに、楽しんじゃえ、と言ったが、彼は目の悪い役ですばらしい演技を見せた。この映画は眞秀にかかっている」とたたえた。

眞秀は「船のシーンで話かけてくれたおかげで、船酔いしなかった」と感謝。そして「藤井監督はお母さん（寺島しのぶ）が、今作で撮影を担当した木村大作さんは、ばあば（富司純子）と、親子三代で撮ってもらった。すばらしい映画になっいます」と胸を張った。