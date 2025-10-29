Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年10月27日（月）9時から11月4日（火）23時59分まで「AmazonスマイルSALE」を開催中。

期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することでポイントが還元率がアップするキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

現在、耳に挟むタイプで快適な装着感が魅力的な「Soundcore C30i」やIP57の防じん・防水性能に加えて圧迫感がない「Soundcore AeroFit」など、耳をふさがないAnker（アンカー）のオープンイヤー型イヤホンがお得に登場しています。

音漏れしにくく着け心地も抜群。Ankerのイヤーカフ型イヤホン「Soundcore C30i」が4,990円

大型ドライバー搭載で迫力のある重低音を実現。高性能なイヤーカフ型イヤホン「Soundcore C40i」も3,000円引き

ランニングなど日常使いにぴったり。環境音が自然と聞こえる「Soundcore AeroFit」や「Soundcore V20i」もお得

なお、上記の表示価格は2025年10月29日15時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

Source:「AmazonスマイルSALE」