将棋の第４７期女流王将戦三番勝負第３局が２９日、東京・渋谷区の将棋会館で行われた。後手の西山朋佳女流王将＝白玲＝が中七海女流三段を破り、４連覇を達成した。

昨年１１月に奨励会を退会し、女流棋士デビューした中との初めての番勝負で「（中さんの）データとして残っている棋譜も少なくて未知数で楽しみもあり、緊張感のあるシリーズ」。２勝１敗で防衛したが「結果こそ幸いしたけど、２連敗してもおかしくなかった。知らない手でその場で対応することもあって、苦しい時間が多かった」と振り返った。

通算獲得タイトル数は２０期に到達し、中井広恵六段超えの単独３位に浮上。「たくさん対局がある中で頑張ってきて、注目してもらえるのは光栄なこと。中井さんも偉大な方なので、名を連ねられてうれしい」と喜んだ。

１０月は女流王将戦だけでなく、白玲戦も行われた。「１局１局に照準を合わせていければという意識」で、いずれも防衛。女流名人リーグ（主催・報知新聞社など）最終局を含む２局など、１１月も前半から対局が続くが、つかの間のオフを「一日、時間を忘れてゲームしたい」と楽しむ予定だ。

本局が番勝負デビューとなった中は、惜しくも敗れた。