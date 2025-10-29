原宿系インフルエンサー・しなこ、“えまちゃん”倉田瑛茉と一緒に「ベビタッピ」 コラボに反響「北斗パパ大歓喜だよ!!」
原宿系インフルエンサー・しなこ（29）が29日、昨年放送されたTBS系火曜ドラマ『西園寺さんは家事をしない』や今年放送されたフジテレビ系月10ドラマ『あなたを奪ったその日から』（4月期放送）に出演した子役の“えまちゃん”こと倉田瑛茉（5）のインスタグラムに登場。一緒に「ベビタッピ」をするコラボ動画が公開された。
【動画】「可愛すぎるさすがに天使」しなこ×えまちゃんの“ベビタッピ”
投稿では「えましなで今度は一緒にベビタピ」とえまちゃんも“しなこ風”のファッションをまとい、パープルが特徴的な空間でタピオカドリンクの味を当てるゲームを楽しんでいる。
続けて「こちらもえまちゃん念願 しなこちゃんと一緒にベビタッピをしたいと言い続けて、ついに叶えていただきました」と、えまちゃんからのリクエストだったことを明かし、並べられたドリンクに笑顔でストローを指すえまちゃんや、優しくえまちゃんをフォローするしなこのほほ笑ましい瞬間が映っていた。
このコラボに、投稿には「えまたん…!!優しすぎるお姉さんになったの!! 北斗パパ大歓喜だよ!!」「可愛すぎるさすがに天使」「えまちゃんめちゃ楽しそう（笑）」などと反響が集まっている。
