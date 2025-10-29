東京駅にマイメロディ＆クロミの限定グッズが大集結！3300円以上の購入でポストカードかステッカーもらえるよ《31日スタート》

2025年10月31日から11月13日まで、東京駅一番街 東京キャラクターストリート内にある「いちばんプラザ」で、「マイメロディ＆クロミ パステルドリームランド」が開催されます。

マイメロディとクロミの周年をお祝いするスペシャルなイベントはファン必見です。

限定グッズの宝庫♡

店内には、マイメロディとクロミのメルヘンな世界を描いたグッズが大集結。

「セットぬいぐるみ」（6600円）や「刺繍ショッピングバッグ」（3300円）、「トレーディング刺繍缶バッジ」（全7種/各990円）などの限定商品に、「3連アクリルキーホルダー」（全2種/各968円）、「ステンレスタンブラー」（3300円）、「シークレットアクリルミラーシール」（全10種/各660円）をはじめとする50点以上の商品、そしてイラストブランド「DOLLY MIX（どーりーみっくす）」とコラボした先行販売商品が並びます。

3300円以上の購入者を対象にした、いちばんプラザ限定のノベルティプレゼントキャンペーンは、2回に分けて実施。

10月31日から11月7日までは「キラキラポストカード」（最大2枚まで）を、11月8日から13日までは「ホログラムステッカー」（最大3枚まで）を配布します。

なお、いずれも絵柄はランダムです。

営業時間は10時から20時30分まで。最終日のみ18時閉店。

10月31日は入場整理券の配布を予定しています。詳しくはキデイランド イベントの公式Xをチェックしてみて。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）