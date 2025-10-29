ºæ²í¿Í¡Ö±ü¤µ¤ó¤¬µÈÀ¥¤µ¤ó¤ÇÎø¿Í¤¬°æÀî¤µ¤ó¡×¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ÇÆ°²èÁ÷¤é¤ì¡×¤¹¤´¤¤Ï¢È¯
ºæ²í¿Í¡Ê52¡Ë¤¬29Æü¡¢Åìµþ¡¦¥¤¥¤¥Î¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿8Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼ç±é±Ç²è±Ç²è¡ÖÊ¿¾ì¤Î·î¡×¡ÊÅÚ°æÍµÂÙ´ÆÆÄ¡¢11·î14Æü¸ø³«¡Ë´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤ËÅÐÃÅ¡£°æÀîÍÚ¡Ê49¡Ë¤ÈµÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¡Ê50¡Ë¤ÈÊÂ¤Ó¡Ö±ü¤µ¤ó¤¬µÈÀ¥¤µ¤ó¤ÇÎø¿Í¤¬°æÀî¤µ¤ó¡Ä¤¹¤´¤¤À¤³¦¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊ¿¾ì¤Î·î¡×¤Ï¡¢È¯¹ÔÉô¿ô25ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿18Ç¯¤ÎÄ«ÁÒ¤«¤¹¤ß»á¤Î¾®Àâ¤Î¼Â¼Ì±Ç²è²½ºîÉÊ¡£ºæ¤Ï·àÃæ¤Ç¡¢µÈÀ¥±é¤¸¤ëÁ°ºÊ¡¦¾åÂ¼¤ß¤Å¤ºÊ¤ÈÊÌ¤ì¤ÆÃÏ¸µ¤ËÌá¤Ã¤Æ°õºþ²ñ¼Ò¤ËºÆ½¢¿¦¤·¤¿ÀÄÅÖ·ò¾¤ò±é¤¸¤ë¡£°æÀî±é¤¸¤ëÃæ³ØÀ¸»þÂå¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¿ÜÆ£ÍÕ»Ò¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¤È¡¢É×¤È»àÊÌ¤·¥Ñ¡¼¥È¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ß¤¤¤ËÆÈ¤ê¿È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤Ï°Õµ¤Åê¹ç¤·¡¢Ãæ³ØÀ¸°ÊÍè¡¢Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ¤òËä¤á¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£
±Ç²è¤Ï¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤ÎÀÄÅÖ¤ò±é¤¸¤¿ºä¸µ°¦ÅÐ¡Ê16¡Ë¤ÈÃæ³Ø»þÂå¤Î¿ÜÆ£¤ò±é¤¸¤¿°ì¿§¹áÀ¡¡Ê15¡Ë¤é¤ÎÃæ³Ø¥Ñ¡¼¥È¤Î»£±Æ¤«¤éÆþ¤ê¡¢Âç¿Í¥Ñ¡¼¥È¤Î»£±Æ¤Ë°Ü¤Ã¤¿¡£ºæ¤Ï¡Ö¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î¼Çµï¤ò¥¹¥Þ¥Û¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢¤Ç¤¤¿¤âÆ±Á³¡¢¤³¤ì¤Ç¾è¤Ã¤«¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤È¡£²È¤Ç¥´¥í¥´¥í¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÇÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¡ÄÎÉ¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È¡×¤È¡¢Ãæ³Ø¥Ñ¡¼¥È¤Î»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤¬Ìòºî¤ê¤ËÍ¸ú¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£°æÀî¤â¡ÖÂç¤¤Ê²èÌÌ¤Ç¸«¤¿¤Î¤Ç¡¢´¶¾ð¤ÎÍÉ¤ì¤ò´¶¤¸¡£Á¡ºÙ¤µ¡¢¶¯¤µ¤ò¤â¤é¤Ã¤ÆÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤ÎÀÄÅÖÌò¤Îºä¸µ°¦ÅÐ¡Ê16¡Ë¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Î¿ÜÆ£Ìò¤Î°ì¿§¹áÀ¡¡Ê15¡Ë¡¢¿ÜÆ£¤ÎËå¤ß¤Ã¤Á¤ã¤óÌò¤ÎÃæÂ¼¤æ¤ê¡Ê43¡Ë¡¢Ãæ³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¡¢ÀÄÅÖ¤¬Æ¯¤¯°õºþ²ñ¼Ò¤ÎÆ±Î½¡¦°ÂÀ¾ÃÎ·ÃÌò¤ÎÄØµ´ÅÛ¡Ê53¡ËÀÄÅÖ¤ÎÁ°ºÊ¡¦¾åÂ¼¤ß¤Å¤Ìò¤ÎµÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¡Ê50¡Ë¡¢Ãæ³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦¹¾¸ý¹äÌò¤ÎÂç¿¹ÆîÊþ¡Ê53¡Ë¤âÅÐÃÅ¡£