BE:FIRST初ベストアルバム『BE:ST』リリース！新曲を含む全32曲をラインナップ

BE:FIRST初のベストアルバム『BE:ST』が、10月29日にリリースされた。

■ベストアルバムは『Mood』『Banger』の2枚組

本作は、プレデビュー曲「Shining One」や『第64回日本レコード大賞』で優秀作品賞を受賞した「Bye-Good-Bye」、自身最速でストリーミング再生回数1億回を突破した「夢中」といったBE:FIRSTのポップスやメッセージソングをまとめた『Mood』、デビュー曲「Gifted.」や各種音楽チャート116冠を獲得した「Mainstream」、話題のTVアニメ主題歌で新曲の「Stare In Wonder」といったヒップホップチューンやBE:FIRSTのアティチュードを示す楽曲をまとめた『Banger』のCD2枚組となり、全32曲を収録。

リード曲となっている新曲「I Want You Back」は、The Jackson 5「I Want You Back」のカバーで、SKY-HIとSunnyがプロデュースを担当した。

さらに、BE:FIRSTのメンバー・JUNONが出演する映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』の主題歌として書き下ろされた新曲「Stay Strong」も収録されている。

また、『BE:ST』のLIVE盤には初のワールドツアー『BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-』ニューヨーク公演を収録。MV盤には「I Want You Back」を含む全24曲のMVが収録される。

BMSG MUSIC SHOP限定盤には、MV盤・LIVE盤の映像に加え、「I Want You Back」「Stare In Wonder」やワールドツアー、ジャケット写真撮影のBehind The Scenes映像などが収められる。その他、アルバム詳細は特設サイトで。

■リリース情報

2025.10.29 ON SALE

ALBUM『BE:ST』

