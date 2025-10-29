10月28日、朝の情報番組『あさイチ』（NHK）に、タレントの岡田結実が出演。4月に結婚を発表した岡田の姿に、視聴者は“変化”を感じ取ったようだ。

この日は、お笑いタレント・椿鬼奴とともにゲストとして出演した岡田。グレーのニットにゴールドのピアスやネックレスを身につけ、大人びた装いで、いつもと変わらず軽快なトークを披露していたが……。

「SNSではこの日の岡田さんについて、『ずいぶんぽっちゃりした』『ふっくらしている』といった指摘が相次いだんです。たしかに映像では、一時期と比べてふっくらしたように感じますね。これまでは、前髪のある可愛らしいスタイルが多かったのですが、この日の放送では前髪を横に流しており、大人っぽいロングヘアでした。こうした髪型の変化や、服の合わせ方も影響しているのかもしれませんね」（芸能記者）

一方で、なかには「幸せ太り」を指摘する声も少なくなかった。岡田は各所でのろけ全開で、順調な結婚生活をうかがわせた。

「お相手は美容関係の会社に勤める一般男性と伝えられており、1年ほどの交際の末、結婚に至ったといいます。8月に出演した『おかべろ』（カンテレ）では、夫のことを『白いし、つるつるだし、綺麗。初めて会った時に“あっ、尊いな”と思った』『1個1個の変化に気づいてくれる』『リップ変えたりメイク変えた日、かわいいねとか似合うねとか、全部言ってくれる』と、べた褒めしていました。

結婚当初、岡田さんの父・ますだおかだの岡田圭右さんにはまだ直接報告できていないと話していましたが、今年8月には結実さんのInstagramで『色々な報告兼ねて父親とご飯しました』と投稿しました。笑顔で祝福してくれたそうで、夫が撮ってくれたという父との2ショットを掲載し、話題を呼びましたね」（同前）

11月からは初舞台となる『酔いどれ天使』が上演される予定で、公私ともに絶好調。充実した日々が、心身にもあらわれていたのかもしれない。