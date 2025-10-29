milet『milet Music ＆ Live Video Premiere Night』をプレミア公開！最新FCライブから「I still」の映像も解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

miletが10月30日20時からオフィシャルYouTubeチャンネルで『milet Music ＆ Live Video Premiere Night』をプレミア公開する。

■厳選したMVやライブビデオを一挙配信

同プログラムでは、miletがこれまで発表したMVやライブビデオを多数セレクトし、一挙に配信。

さらに、『milet Music ＆ Live Video Premiere Night』配信終了後には、10月に大阪・東京の2ヵ所で行われたファンクラブライブ『milet×miles Room #301 vol.2』より「I still」ライブ映像が初解禁される。

「I still」は、miletが映画初出演にしてヒロイン役を務めた『知らないカノジョ』の主題歌で、今回のライブ映像は12月31日18時までの期間限定公開となる。

なお、『milet Music ＆ Live Video Premiere Night』は、約1時間を予定。アーカイブ配信は行われない。

miletは2026年2月13・14日に、3年ぶり2度目となる日本武道館公演2days公演を開催する。

