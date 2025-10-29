「とても楽しかった。日本は良いチームなので…」なでしこJ相手に強烈２発！大暴れのノルウェー20歳が完勝に興奮
現地10月28日に開催された国際親善試合で、FIFAランキング８位の日本女子代表が、同13位のノルウェー女子代表とスペインのラ・リネアで対戦。０−２で完敗を喫した。４日前のイタリア戦は１−１で引き分けたため、欧州遠征は未勝利で終わった。
日本はビッグチャンスを作るも、最後までゴールを奪えず。一方、ノルウェーはシグネ・ゴープセットが28分と52分に強烈なシュートでネットを揺らした。
ノルウェーサッカー協会によれば、抜群のインパクトを放った20歳のMFゴープセットが、試合後にインタビューに対応。個人とチームでの手応えを力強く語った。
「前線でのプレーが良かった。サイドで少しスペースができたので、ゴールに向かってスピードを上げてシュートを打つだけだった。ゴールが決まって良かった。（代表で）久しぶりにプレーできて、とても楽しかった。私たちは良い試合をしたと思う。
堅守も示せた。良い位置取りを保ちながら、カウンターも決めた。試合を非常に上手くコントロールできたと思う。日本は良いチームなので、私たちにとっては良い成果だ」
なでしこジャパンは一昨夏に行なわれたワールドカップのラウンド16で、ノルウェーに３−１で快勝していたなか、２年越しのリベンジに遭った。また、３戦全勝で優勝した今年２月のSheBelievesCup以降、９試合を戦ってわずか１勝だ。
ニルス・ニールセン監督への風当たりが強まっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】強烈そのもの！ノルウェー20歳がなでしこ相手に炸裂させた２発
