　29日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比110円安の5万1220円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万1307.65円に対しては87.65円安。出来高は3798枚となっている。

　TOPIX先物期近は3276.5ポイントと前日比1ポイント安、TOPIXの現物終値比は1.74ポイント安で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 51220　　　　　-110　　　　3798
日経225mini 　　　　　　 51235　　　　　 -95　　　 50218
TOPIX先物 　　　　　　　3276.5　　　　　　-1　　　　2969
JPX日経400先物　　　　　 29610　　　　　　+5　　　　 308
グロース指数先物　　　　　 695　　　　　　+2　　　　 227
東証REIT指数先物　　売買不成立

