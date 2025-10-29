日経225先物：29日19時＝110円安、5万1220円
29日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比110円安の5万1220円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万1307.65円に対しては87.65円安。出来高は3798枚となっている。
TOPIX先物期近は3276.5ポイントと前日比1ポイント安、TOPIXの現物終値比は1.74ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51220 -110 3798
日経225mini 51235 -95 50218
TOPIX先物 3276.5 -1 2969
JPX日経400先物 29610 +5 308
グロース指数先物 695 +2 227
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
