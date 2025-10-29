博多華丸・大吉がただ酒を飲みしゃべるだけ。ロケなしゲストなし、台本、カンペもなし。用意されているのは部屋と酒と肴だけ――。地上波ではありえない“ゆるさを極めた”番組、BS朝日「家呑み華大」（毎週木曜 午後10・00）が今、ひっそりと人気を集めている。

24年4月からレギュラー放送が始まった同番組は、大の酒好きで知られる博多華丸・大吉がおそろいのパジャマに着替え、全国から取り寄せた絶品の肴をツマミに家呑みを満喫する。今回はその収録現場に潜入し、番組の魅力に迫った。

2人の家呑みトークは、カメラが回っていることを忘れているのではと、こちらが錯覚するほどの奔放ぶり。3本を撮り終え赤ら顔の華丸は、番組を「あんまり評判になるのも…っていうのがある。好きな人が来ればいいみたいな。満席ほどじゃない、2席空いてるぐらいの居酒屋の大将でいたい、みたいな」と大衆酒場に例える。「並ばせるの好きじゃないから！回転で勝負してないのよ。ちょっとだけ居座るみたいな、そういう飲み屋を目指してます」と大将目線で番組への愛着、そして魅力を力説した。

見ているこちらまでも楽しくなる酔いっぷりの2人。美しく酔う極意は「悪口を言わないこと」だと口をそろえる。「常に肯定。貧乏くさいなと思っても“金かかってますね”って皮肉で言った方が笑えるしね」と華丸が真剣に語れば、「愚痴はいいけど悪口はダメですよね。この境目さえ分かっていれば」と大吉。

ただ飲酒する姿をバラエティーに昇華できるのは華丸大吉の手腕。華丸は「33歳の時から福岡で飲酒する番組をやらせてもらってますけど、やっぱり品がなかったら続いてないと思うんです。許してもらえるっていうのは、酒が悪い酒になってない」と自負する。

そんな相方に大吉は「華丸さんは聖人みたいな飲み方するんで。悪口も愚痴も言わない」と称えながらも「ただ、ちょっとつつけばグッと出るから。それを注意しないといけないですけど」と笑った。

私生活、健康、最近の流行や将来のことまで、50代おじさんのほろ酔い本音トークと、スタッフが厳選し全国から取り寄せた絶品の肴。あなたも一度、「家呑み華大」ののれんをくぐってみてはいかがだろうか。（平野 珠妃）

30日の放送は「冷房の設定温度について語る夜」（午後10・00）。