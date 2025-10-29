¡ÚÃ»´ü½¸ÃæÏ¢ºÜ¡ÛÅÁÀâ¤ÎÌîµåÌ¡²è¡Ø¤É¤°¤µ¤ìµåÃÄ¡Ù¤Î°µÅÝÅªÌ¥ÎÏ¤ò·¡¤êµ¯¤³¤¹¡ª¡ãÂè1²ó¡ä
²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÂç²ñ¡¢½à·è¾¡¡¢0ÂÐ0¤Î7²óÎ¢¡¢Î¾¹»¥¨¡¼¥¹Æ±»Î¤ÎÅêÂÇÂÐ·è¡Ý¡Ý¡£Âè°ìµå¤ò¿¶¤ê¤Ë¤¤¤Ã¤¿ÂÇ¼Ô¤Î±¦¼ê¿Íº¹¤·»Ø¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Ä¾·â¤¹¤ë¡£µå¿³¤Ï»àµå¤ÈÈ½Äê¤·¤¿¤¬¡¢ÂÇ¼Ô¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢¤¢¤¨¤Æ¾¡Éé¤ËÄ©¤à¡£»Ø¤ÏÂèÆó´ØÀáÉÕ¶á¤Ç´°Á´¹üÀÞ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û»Ø¤¬¤Á¤®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦ÌÄ³¤¿¿²ð
¤â¤¦Åê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¸ç¤Ã¤¿ÂÇ¼Ô¡á¥¨¡¼¥¹¤Ï¡¢ÆóÈÖ¼ê¤¬Áê¼êÂÇÀþ¤òÍÞ¤¨¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¡£¤³¤³¤Ç¾¡Éé¤ò·ü¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ÈÂèÆóµå¤ò¶¯¿¶¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¾×·â¤Ç¿Íº¹¤·»Ø¤ÏÀÚÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ÆùÊÒ¤È¤Ê¤Ã¤¿»ØÀè¤¬¹õÅÚ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¾å¤ËÈô¤Ó¡¢º¸Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤Ø¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥óÀ¤ÎÈôµå¤Ï¾ì³°¥Õ¥¡¥¦¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂÇ¼Ô¤ÏºÆ¤ÓÂÇÀÊ¤ËÎ©¤È¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¶î¤±´ó¤Ã¤¿´ÆÆÄ¤ÎÁ°¤ÇÅÝ¤ì¹þ¤à¡Ý¡Ý¡£
¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤¬±¦¿Íº¹¤·»Ø¤ËÄ¾·â¡¢»Ø¤¬¥×¥é¥ó¥×¥é¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤âÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¡¢¼¡¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ë¤È»Ø¤¬¤Á¤®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÌÄ³¤¿¿²ð¡£µå¤òÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¶Ã°ÛÅª¤ÊÈôµ÷Î¥¤ò»ý¤ÄÅ·ºÍ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï¡¢¡Ö¤É¤°¤µ¤ì¡×¤Ð¤«¤ê¤ÎÌÀ²¦¥¢¥¿¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤ÈÆþÃÄ¤¹¤ë¡¡©ÎµºêÎË»ù¡¿½¸±Ñ¼Ò
¤½¤ó¤Ê¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê¾ìÌÌ¤È¤È¤â¤Ë»Ï¤Þ¤ëÌîµå¥Þ¥ó¥¬¤¬¡¢¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ø¤É¤¯¤µ¤ìµåÃÄ¡Ù¡ÊÎµºêÎË»ù¡Ë¡£º£¤Ï¤Ê¤·î´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ç1976Ç¯¤«¤é82Ç¯¤Ë¤«¤±¡¢Åö»þ¤Î¥×¥íÌîµå¤ÈÆ±»þ¿Ê¹Ô¤¹¤ë·Á¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¡£¹Ã»Ò±à¤Î¾ìÌÌ¤Ï²óÁÛ¤Ç¤¢¤ê¡¢¹â¹»Ìîµå¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤À¡£
É®¼Ô¤Ï¹â¹»À¸¤Îº¢¤Ë½é¤á¤ÆÆÉ¤ß¡¢¤Þ¤º»Ø¤¬¤Á¤®¤ì¤ëÉÁ¼Ì¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£¤Á¤®¤ì¤ëÁ°¤Î¡¢¡Ö¥Ö¥é¥ê¡×¤È¿â¤ì²¼¤¬¤ë»ØÀè¤ËØË¡Ê¤ª¤Î¤Î¡Ë¤¤¤¿¡£Âç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸ÅËÜ²°¤ò½ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢Ã±¹ÔËÜÁ´19´¬¥»¥Ã¥ÈÇä¤ê¤òÈ¯¸«¡£Â¨¹ØÆþ¤·¤Æ°ìµ¤¤ËÆÉÇË¤·¤¿¤¤Ë¤Ï¡¢¸½¼Â¤Î¥×¥íÌîµå¤Ë¸Â¤ê¤Ê¤¯¶á¤¤¥Þ¥ó¥¬¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È´¶¤¸¤¿¡£
¼ç¿Í¸ø¤Ï»Ø¤¬¤Á¤®¤ì¤¿ÌÄ³¤¿¿²ð¡£ÌîµåÀ¸Ì¿¤òÀä¤¿¤ì¤¿¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢±ó¤¯¤ØÈô¤Ð¤¹ÎÏ¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢ÂåÂÇÀìÌç¤ÇÀ¸¤¤ëÆ»¤òµåÃÄ¥¹¥«¥¦¥È¤«¤éÄó¼¨¤µ¤ì¤ë¡£µåÃÄ¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÌÀ²¦¥¢¥¿¥Ã¥¯¥¹¡£ºîÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ïµð¿Í¡¢ºå¿À¡¢ÃæÆü¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡¢¹Åç¡¢ÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤ËÌÀ²¦¤¬²Ã¤ï¤ê7µåÃÄ¤Î¥ê¡¼¥°¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤À¡£
ÌÄ³¤¤ÏÌîµå¤ò¤¢¤¤é¤á¡¢¸Î¶¿¤ÎÄ¹ºê¡¦¸ÞÅç»Ô¤Ç²È¶È¤Îµù»Õ¤Ë¤Ê¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤«¤é1¥õ·î¸å¡¢º½ÉÍ¤Ç³¤¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¡¢¤Þ¤µ¤ËÌîµå¤ò¼Î¤Æ¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¬¡¢¿Íº¹¤·»Ø¤Î»ØÀè¤¬¤Ê¤¤±¦¼ê¤Ç¤ÏÅê¤²¤é¤ì¤º¡¢Àª¤¤Í¾¤Ã¤Æ¤è¤í¤á¤¯¡£¤½¤³¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤Îº¬ÄÅ¿ÓÏ»¤¬¸½¤ì¡¢¤³¤ó¤ÊÏÃ¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹¡£
ÌÀ²¦¥¢¥¿¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¹¥«¥¦¥È¡¦º¬ÄÅ¿ÓÏ»¤¬ÌÄ³¤¤ò¸ýÀâ¤¯Ì¾¾ìÌÌ¡£160mÈô¤Ð¤»¤ë°ïºà¤Ê¤é¡¢ÂåÂÇÀìÌç¤Ç¤â¹¢¤«¤é¼ê¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡¡©ÎµºêÎË»ù¡¿½¸±Ñ¼Ò
¡Öµå¤òÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤ÌîµåÁª¼ê¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤ª¤«¤·¤ÊÏÃ¤¸¤ã¤¬......¡£¤¦¤Á¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¥¹...¤¤¤ä¡¢¤É¤°¤µ¤ìµåÃÄ¤È¤¤¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤ï¤«¤ê¤¬Áá¤¤¤«¤Ê......¡£¤¦¤Á¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¡¢¤¤¤Ã¤×¤¦¤«¤ï¤Ã¤¿Ï¢Ãæ¤¬¥´¥í¥´¥í¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤è......¡×
¤¤¤¶ÆþÃÄ¤¹¤ë¤È¡¢¸µ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤Ç¿ÈÄ¹210¥»¥ó¥Á¤Î°ìÎÝ¼ê¤ÏÀÉ´ã¡£¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¼éÈ÷¤¬Çä¤êÊª¤ÎÆóÎÝ¼ê¤Ï¥µ¡¼¥«¥¹ÃÄ½Ð¿È¤Ç¡¢4ÈÖ¤òÂÇ¤Äµð´Á¤ÎÀµÊá¼ê¤Ï¸µÎÏ»Î¡£¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢´éÌÌ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë½½»ú·¿¤Î½ýÀ×¤¬¤¢¤ë¥¨¡¼¥¹¤Ï¡Ö»¦¤·²°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Í··â¼ê¤Ï¸µ¥¹¥ê¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ì°÷¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
ÂÎ¤Î¥Ï¥ó¥Ç¤ò»ý¤Ä¼Ô¡¢Â¾¶¥µ»½Ð¿È¼Ô¡¢ÈÈºáÎò¤¬¤¢¤ë¼Ô¡¢¤À¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌîµå¤Ë·ü¤±¤ë¾ðÇ®¤ÏÈ¾Ã¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢Áª¼ê³Æ¡¹¤Î²áµî¤ò¡¢²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¿·¿Í¤ÎÌÄ³¤¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥»¥¹¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢Åö½é¤ÏºîÉÊ¤Î´ðËÜ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡£
²áµî¤Î¶Ë¤á¤Ä¤±¤Ï¡¢5ÈÖ¤òÂÇ¤Ä³°Ìî¼ê¤Î½Ð¼«¤À¤í¤¦¡£²¿¤·¤í¡¢¥¢¥¿¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Û¡¼¥àµå¾ì¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿"¼Î¤Æ»Ò"¤Ç¤¢¤ë¡£µå¾ì½»¤ß¹þ¤ß¤Î»ÙÇÛ¿Í¤Ë½¦¤ï¤ì¤Æ°é¤Æ¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢ÅÚ¤«¤éÉ÷¤Þ¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÆÃÀ¤ò½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¤¤Ã¤×¤¦¤«¤ï¤Ã¤¿Ï¢Ãæ¡×¤ÏÁª¼ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Âç¥ê¡¼¥°»Å¹þ¤ß¤ÎÌîµåÆ¬Ç¾¤ò»ý¤ÄÀÉÏÓ¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡¢º¸±¦Î¾Êý¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ëÂÇ·âÅê¼ê¡¢Ä¶¿ÍÅª¤ÊÓÌ³Ð¤ò»ý¤ÄÌÕÌÜ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼Åù¡¹¡¢¼óÇ¾¿Ø¤â¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÆÈÆÃ¤À¡£
¶Ã¤¯¤Û¤É¼ê¤¬Áá¤¤ÌÀ²¦¥¢¥¿¥Ã¥¯¥¹´ÆÆÄ¡¦µíÅç¸×Íº¤¬ÌÄ³¤¤Ë±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÎáÏÂ¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹Åª¤Ë¤Ï°ìÈ¯Âà¾ì¤À¤¬¡¢¾¼ÏÂ¤Î¡Ö¤É¤°¤µ¤ìµåÃÄ¡×¤Ç¤ÏÆü¾ï¤Î¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡¡©ÎµºêÎË»ù¡¿½¸±Ñ¼Ò
¤½¤¦¤¤¤¦¤Ê¤«¤Ç´ÆÆÄ¤ÎµíÅç¸×Íº¡¢¥¹¥³¥¢¥é¡¼·óÇ¤¤Îº¬ÄÅ¤ÏÈæ³ÓÅª¡¢"¤É¤°¤µ¤ìÅÙ"¤¬Äã¤¤¡£¤¬¡¢Ç®·ì´Á¤ÎµíÅç¤Ï¤è¤¯²¥¤ë¡£Áª¼ê¤É¤³¤í¤«¡¢µåÃÄ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Þ¤Ç²¥¤ë¡£¥È¥ì¡¼¥É¤Î°Æ·ï¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¾×ÆÍ¤·¡¢¸½¾ì¤Ë²ðÆþ¤·¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â´ÆÆÄ¤¬¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¡¢¤É¤°¤µ¤ìµåÃÄ¤¿¤ë½ê°Ê¤À¤í¤¦¡£
¤Ç¤Ï¡¢µíÅçÎ¨¤¤¤ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¥¹¤Ï¶¯¤¤¤Î¤«¡¢¼å¤¤¤Î¤«¡£Ï¢ºÜÂè1²ó¤Ç¡Ö8Ï¢ÇÔ¤ÎÀÕÇ¤¤ò¤È¤Ã¤ÆÆ¬¤ò´Ý¤á¤¿¡×¤ÈµíÅç¼«¿È¤¬¸À¤¦¤È¤ª¤ê¡¢·è¤·¤Æ¶¯¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÁÛÁü¤¬¤Ä¤¯¡£¼éÈ÷¤Ë¤ÏÄêÉ¾¤¬¤¢¤ëÈ¿ÌÌ¡¢¹â¹»½Ð¤Î¿·¿ÍÅê¼ê¤Ë¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤òÃ£À®¤µ¤ì¤«¤«¤ë¤Û¤É¤ÎÉÏÂÇ¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢²¼°Ì¤ËÄãÌÂ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉÏÂÇ²ò¾Ã¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¯¡¢ÂåÂÇÀìÌç¤Ê¤¬¤é¡¢µåÃÄ¤Ï¶¯ÂÇ¤ÎÌÄ³¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ï¤±¤À¡£É¬Á³Åª¤Ë¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÌÄ³¤¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬³Æ²ó¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£ÅöÁ³¡¢ÂÇ·â¹¥Ä´¤Î¤È¤¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¹¥é¥ó¥×¤Î¤È¤¤â¤¢¤ë¡£
¥·¥å¡¼¥È¤Ç»Ø¤ò¼º¤Ã¤¿¥È¥é¥¦¥Þ¤Ç¡¢¥¢¥¦¥È¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¹¤ëÊÊ¤¬¤¢¤ëÌÄ³¤¡£Î×»þ¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÌÀ²¦OB¤ÎÉ´ÃÏ¤Ï¤½¤Î°ÊÊ¤ò½¤Àµ¤¹¤Ù¤¯¡¢¥Ó¥ë¤Î²°¾å¤«¤éÆÍ¤½Ð¤¿Éý30cm¤ÎÅ´ÈÄ¤Î¾å¤ÇÌÄ³¤¤Ë¥¹¥¤¥ó¥°¤µ¤»¡¢¶ºÀµ¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¹ÓÎÅ¼£¤ò»Ï¤á¤¿¡£Àµµ¤¤Îº»ÂÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¡©ÎµºêÎË»ù¡¿½¸±Ñ¼Ò
¥¹¥é¥ó¥×Ã¦½Ð¤Ë¸þ¤±¡¢ÌÄ³¤¤ÎÎý½¬Áê¼ê¤È¤Ê¤ëÂÇ·âÅê¼ê¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥óÊá¼ê¤Î¼ÂÁü¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢µåÃÄOB¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£ÌÄ³¤¤ÎÁ°¤ËÇØÈÖ¹æ3¤òÉÕ¤±¤¿¸µ»°ÎÝ¼ê¤Ç¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Î°ÊÊ¤òÄ¾¤¹¤¿¤á¤ËÌ¿·ü¤±¤ÎÆÃ·±¤ò²Ý¤¹¡£¥Þ¥ó¥¬¤È¤Ï¤¤¤¨¾ïµ°¤ò°ï¤·¤Æ¤¤¤ë...¤È»×¤¦¤Î¤À¤¬¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤½¤¦¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢´ðËÜ¡¢¸¶Â§¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¤Î¤À¡£
¥ê¥¢¥ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¸½ÌòÁª¼ê¤¬¼ÂÌ¾¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Â¾µåÃÄ¤ÎÂçÂÇ¼Ô¤¬ÌÄ³¤¤Ëµ»½ÑÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¡£¤³¤ÎÁª¼ê¤Ï¼ÂºÝ¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¸À¤¤¤½¤¦¡¢¤È»×¤ï¤»¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢µð¿Í¤¬Í¥¾¡¤·¤¿Ç¯¤ËÏ¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤«¡¢Åö»þ¤Î´ÆÆÄ¡áÄ¹ÅèÌÐÍº¤ÎÅÐ¾ì²ó¿ô¤¬Â¿¤¤¡£ÌÄ³¤¤ÈÌÌ²ñ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¡£
Í¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿ÀÕÇ¤¤ò¼è¤ê¼Ç¤¤·¤¿µð¿Í¡¦Ä¹Åè´ÆÆÄ¤¬¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥Ã¥È¤òÌÄ³¤¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Ë¤¤¿¤È¤¤¤¦°ì¥³¥Þ¡£¼Âºß¤Î¥¹¥¿¡¼¤¬ÌÄ³¤¤Ë²ñ¤¤¤ËÍè¤ë¤È¤¤¤¦Å¸³«¤â¡¢ÆÉ¼Ô¤ò¤¦¤Ê¤é¤»¤¿¡¡©ÎµºêÎË»ù¡¿½¸±Ñ¼Ò
¸½ÌòÁª¼ê¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢µå»Ë¤Ë»Ä¤ëÀèÃ£¤Îµ»½Ñ¤¬¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤µ¤ì¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËÀ¸¤«¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤â¥×¥íÌîµåÁðÁÏ´ü¤ÎÅÁÀâÅª¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡áÂôÂ¼±É¼£¤¬¸ì¤ë¡Ö¹äµåÅê¼ê¤ÎÁÇ¼Á¤Î¾ò·ï¡×¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢"Ì¾¿Í"¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÆâÌî¼ê¡¦´£ÅÄµ×ÆÁ¤Î¶õ¥¿¥Ã¥Á¤Ç¥¢¥¦¥È¤Ë¤¹¤ëÎ¢µ»¤À¤Ã¤¿¤ê¡£
¤â¤¦27Ç¯¤âÁ°¤À¤¬¡¢É®¼Ô¤ÏÀ¸Á°¤Î´£ÅÄ¤Ë¼èºà¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦Î©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÁ´19´¬¤òÆÉ¤ßÊÖ¤¹¤È¡¢¤½¤³¤Þ¤Çµ»½Ñ¤ÎÀ¤³¦¤ò¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¥ê¥¢¥ë¤Ê¤ó¤À¤Ê¡¢¤È»×¤¨¤ë¡£¶Ë»äÅª¤Ê¸«²ò¤À¤¬¡¢¥×¥íÌîµå¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÆâ¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É³°¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÌÌÇò¤µ¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëºîÉÊ¤À¡£
¤æ¤¨¤Ë¥Þ¥ó¥¬¤ÎÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë¡¢¤È»×¤¤¹þ¤ß¡¢¡ØÀï¸åÌîµå¥Þ¥ó¥¬»Ë¡¡¼êÄÍ¼£Ãî¤Î¤¤¤Ê¤¤É÷·Ê¡Ù¡ÊÊÆÂô²ÅÇîÃø¡¿Ê¿ËÞ¼Ò¿·½ñ¡Ë¤Ê¤ë°ìºý¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¡£¤É¤ì¤Û¤É¥Ú¡¼¥¸¤ò³ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤ï¤º¤«2¹Ô......¡£¤·¤«¤â¡Ò¡Ö¤É¤°¤µ¤ìµåÃÄ¡×¡Ê¡ØÊÌºý¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Ù¡Ó¤È´°Á´¤Ë´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡ª
Èù¤«¤ÊÊ°¤ê¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¡¢¤³¤ó¤Ê´Ö°ã¤¤¤¬ÆóÅÙ¤ÈÈ¯À¸¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÌîµå¹¥¤¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¹¬¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¼èºà¤Î¾ì¤Ê¤É¤Ç¡Ö¤É¤°¤µ¤ì¡Ý¡Ý¡×¤ÈÈ¯¤·¤¿ÅÓÃ¼¡¢Â¨¡ÖÆÉ¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤ÈÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ëµ¡²ñ¤¬ÆóÅÙ¡¢»°ÅÙ¡£¿´¶¯¤¤Ì£Êý¤òÆÀ¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ºîÉÊÀ¤³¦¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡ÊÊ¸Ãæ·É¾ÎÎ¬¡Ë
Ê¸¡¿郄¶¶°Â¹¬