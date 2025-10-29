女性アイドルグループ「アイドルカレッジ」が26日、東京・浅草花劇場で全国ツアーの東京公演を開催した。直前にインフルエンザがグループ内で流行。終演後、リーダーの若林春来と石塚汐花が取材に応じ、壮絶な舞台裏と胸の内を明かした。（「推し面」取材班）

ステージ裏は、まさに満身創痍だった。若林は「ツアー前にバタバタと倒れてしまって…」と苦しい内情を吐露。自身もインフルエンザで3日間寝込んだといい、復帰は公演のわずか2日前。「本当にホッとしています」と安堵の表情を見せた。

石塚も「一番気合を入れたいラストスパートの時期に、3、4人しかステージに立てないくらいみんな倒れてしまった」と危機的状況を振り返る。この日が1週間ぶりのステージだったと明かし「完璧にやることだけが正解ではなく、みんなと目を合わせてその瞬間を楽しむことが大切だと思った。なんとか生き残れました」と笑顔で語った。

逆境を乗り越える原動力は、ファンの存在と自分たちのプライドだ。MCをほとんど挟まず21曲を駆け抜けたハードな構成にも、若林は「一度休むと気持ちがだれてしまう。経験上、続けていく方がいける」とプロ根性をのぞかせ「皆さんの応援があって、本当にいかされました」と感謝した。

今ツアーはファン投票でセットリストを決定。若林は「私がリーダーになってからは、先輩メンバーで4、5時間かけて会議をしている。みんなで意見を出し合って一緒に作っていく感じがいい」と説明する。石塚も「ファンの方と一緒に作る、というのが今回のテーマ。みんなで絶対に成し遂げるぞ、という気合が詰まったライブ」と胸を張った。持ち曲約150曲の中から1曲でも多く届けたいという思いが、ノンストップの熱いステージに繋がった。

大所帯グループの強みを武器に、石塚は「いつか東京ドームやアリーナに立った時に一人ひとりがのびのびと踊れるように、今の私たちがいる」と未来を見据える。ツアーは11月に大阪、名古屋公演を控える。若林は「地方のフロアの温度感もまた違う。いつ食べても美味しい“定食”のような安心感を届けたい」とユニークな表現で意気込んだ。逆境を力に変えたアイカレが、熱い思いを胸に全国を駆け巡る。