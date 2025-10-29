¥¢¥¤¥É¥ë¥«¥ì¥Ã¥¸¡¡»îÎý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¸«¤»¤¿·ëÂ«¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ÈËÂ¤¤¤À¡ÖÌµ²æÌ´Ãæ¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸
¡¡½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥«¥ì¥Ã¥¸¡×¤¬26Æü¡¢Åìµþ¡¦ÀõÁð²Ö·à¾ì¤ÇÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ÎÅìµþ¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Ä¾Á°¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤¬¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤ÇÎ®¹Ô¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¼ãÎÓ½ÕÍè¤äÀÐÄÍ¼®²Ö¤ò¤Ï¤¸¤áÊ£¿ô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸ø±éÁ°¤Þ¤ÇÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢Ìó1»þ´ÖÈ¾¤ÇÁ´21¶Ê¤òÆÏ¤±¤¿¡£¡Ê¡Ö¿ä¤·ÌÌ¡×¼èºàÈÉ¡Ë
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸½¤ì¤ë¤È¡¢µÒÀÊ¤Î¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤«¤é³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÇï¼ê¤ÈÀ¼±ç¤¬Á÷¤é¤ì¤ë¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖWonderful Story¡×¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Ö²ìÇµ°¦¤¬ÎÅÍÜ¤Î¤¿¤á¤ä¤à¤Ê¤¯½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥é¥¤¥Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤Î14¿Í¤È¤¤¤¦Âç¿Í¿ô¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½ê¶¹¤·¤È¶î¤±²ó¤ê¡¢»þ¤Ë¤ÏÂÎ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î·ã¤·¤¤¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥À¥ó¥¹¤Ï¥¢¥¤¥«¥ì¤Î¿¿¹üÄº¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÊç¤Ã¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò´ð¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤È¤Î¹çºî¡£¤½¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡ÖÌµ²æÌ´ÃæDays¡×¤À¤Ã¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢·ý¤òÆÍ¤¾å¤²¤ë¸÷·Ê¤Ï°µ´¬¤Î°ì¸À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¶Ê¡ÖOwen¡×¤Ê¤É¤âÈäÏª¤µ¤ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤¬º¤Æñ¤ÎÃæ¤Ç¤âÃå¼Â¤ËÌ¤Íè¤ØÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÎÏ¶¯¤¯°õ¾ÝÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¤òºÇ¤âÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤Ã¤¿¸«¤¨¤Ê¤¤å«¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç³±¤¹þ¤à¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿ÀÐÄÍ¤Ï¡Ö¥é¥¤¥ÖÃæ¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤ó¤É¤¤¤«¤â¤È»×¤Ã¤Æ¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡ØÂç¾æÉ×¡©¡Ù¤È¡¢¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Çº£¤³¤³¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¡£¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤µ¤º¤È¤â¸ß¤¤¤ò»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡£¤½¤Î¹ðÇò¤Ï¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤è¤ê°ìÁØ¤Î¿¼¤ß¤È´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿¼ãÎÓ¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Ìµ»ö¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤µ¤ó¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ì½ï¤Ë1¸Ä1¸Ä¥é¥¤¥Ö¤òºî¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îå«¤â¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤µ¤ó¤È¤ÎÃç¤â¿¼¤Þ¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼Â´¶¤ò¤³¤á¤¿¡£µÕ¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¥¢¥¤¥«¥ì¡£¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤Ø¤È¸þ¤«¤¦Î¹¤Ï¡¢¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¢£2025Ç¯10·î26Æü 18:00³«±é Åìµþ¡¦ÀõÁð²Ö·à¾ì
¥¢¥¤¥É¥ë¥«¥ì¥Ã¥¸Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼2025 MAKE IT!!!!!!!!!!!!!!!!¡Áwith you¡Á
M1:Wonderful Story
M2:RAINBOW GATE
M3:¤¤¤Á¤´¥Ñ¥Õ¥§
M4:±«¤Î¤ÁÀ²¤ì
M5:¤¢¤Î¥³¤¬¡¢È±¤ò¡¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¡£
M6:¥Á¥§¥ê¡¼¥¬¡¼¥ë
M7:Î®À±·²¡Ámeteor stream¡Á
M8:AKATSUKI
M9:YOZORA
M10:Owen
M11:¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¼çµÁ
M12:¥È¥¥¥ë¡¼¥¨¥ó¥É¥×¥ì¥¤¥ä¡¼
M13:¥Ï¥ë¥â¥Ë¥¢
M14:µÕÅ¾¤Î¥ô¥¡¥ë¥¥å¡¼¥ì
M15:º°ÊË¤È¥ª¥ì¥ó¥¸
M16:ÀÄ½Õ¥é¥¤¥Ê¡¼
M17:¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì
M18:À±¶ý¥¨¥ì¥¸¡¼
M19:Ìµ²æÌ´ÃæDays
M20:ICHIBANBOSHI
M21:one