【国際親善試合】ノルウェー女子代表 2−0 日本女子代表（日本時間10月29日／エスタディオ・ムニシパル・デ・ラ・リネア）

【映像】なでしこを切り裂いた「弾丸シュート」

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）が、強烈ミドルを叩き込まれてノルウェー代表に2失点目を献上。圧倒的なフィジカルの差を見せつけられたシーンにファンも驚愕している。

なでしこは日本時間10月29日、国際親善試合でノルウェーと対戦。ボールポゼッションで上回ったが決定力を欠き、逆に個人技から2点を奪われて0−2で敗戦した。

52分の2失点目は、まさに個人能力で崩されたものだった。なでしこは相手陣内の左サイドで密集を作ってプレスを仕掛けたが、パスワークで打開されてしまい、手薄となった自陣右サイドへのサイドチェンジを許す。

ボールを持ったのは前半に先制点を決めていたFWシグネ・ゴープセットだ。懸命に戻って正面を塞ぎ、カットインに対してスライディングしたFW浜野まいかを弾き飛ばし、ペナルティーアーク手前まで進入した20歳の逸材は、右足を振って強烈な弾丸ミドルシュート。GK山下杏也加は横っ飛びで反応して手に当てるも、吹き飛ばされて止めることはできなかった。

追加点を許したなでしこの選手たちは、圧倒的なパワーの前に呆然と立ち尽くしていた。その一方で、ノルウェーの選手たちはボックス付近でゴープセットを中心に歓喜の輪を作った。

「シュートレンジえぐ…」の声も

この失点に解説・岩渕真奈氏は、「日本が左サイドで人数をかけて奪い切りたかったですよね。そこで逃げられたのがすべてかなと。ここ（ゴープセットと浜野のところ）で1対1でしたし、もちろんシュートも素晴らしかったですけど、悔しい失点ですよね」とコメントした。

さらに、ファンもABEMAのコメント欄で反応。「ゴツすぎる」「またか」「これは無理ですわ」「それ一発で抜かれたら話にならんわ」「シュートレンジえぐ…」「強烈なミドルやったな」「力強い」「フィジカルの差が…」「鬼シュートだ」「えぐすぎる」「男子かよ…」「女版ハーランドですか？」などと驚愕していた。

この試合で2ゴールを挙げたゴープセットは、2005年生まれで20歳の逸材。世界で将来有望なサッカー選手を選出する「NXGN」では、2023年に日本の藤野あおば、浜野の共にTOP50の中に名を連ね、2024年にもTOP25に選出されるなど、世界的にも身体能力と技術が高く評価されている。

なお、10月25日のイタリア戦も1−1のドローに終わっていたなでしこジャパンは、1分1敗で欧州遠征を終える。来年3月のアジアカップに向けて、決定力不足やカウンター対策などの課題が浮き彫りになった。

（ABEMA／なでしこジャパン）

