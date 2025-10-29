◇プロ野球 日本シリーズ第4戦 阪神-ソフトバンク(29日、甲子園球場)

阪神の郄橋遥人投手について中日の大野雄大投手と解説の赤星憲広さんがコメントしました。

郄橋投手は2回、ソフトバンクの山川穂高選手に先制のホームランを打たれます。

山川選手はこれが日本シリーズタイ記録となる3試合連続ホームラン。このバッティングについて赤星さんは、「(インコースを狙いつつ)意識がセンターにあるからしっかりセンター方向に打ち返せた。タイガースのピッチャー陣からすると相当手強い相手」と語りました。

一方、大野選手は、打たれた郄橋投手について「まだ試合序盤のソロホームランなので郄橋投手も切り替えられていると思うし、攻めていく姿勢は変わらないと思います。ここまで失投がホームランの一球だけなので、状態はいいと思う」と分析しました。赤星さんも「ここまで(2回終了まで)アウトは三振とゴロアウトだけと考えると、低めにボールが集まっていると思いますし、いいピッチングをしていると思います」と状態はいいことを解説しました。