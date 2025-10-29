¡ÚDeNA¡ÛÅìÍÎÂç¡¦ÅçÅÄ½ØÌé¤ÈµÜ²¼Ä«ÍÛ¤Ë»ØÌ¾¤¢¤¤¤µ¤Ä¡Ö·ë²Ì¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ë²¸ÊÖ¤·¡×¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¡¢3°Ì¤¬³èÌöÀÀ¤¦
DeNA¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÎÅìÍÎÂç³Ø¡¦ÅçÅÄ½ØÌéÅê¼ê¤È3°Ì¤ÎµÜ²¼Ä«ÍÛÆâÌî¼ê¤¬29Æü¡¢Àî±Û»ÔÆâ¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¤Ç»ØÌ¾°§»¢¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÅçÅÄÅê¼ê¤Ï²£ÉÍ»Ô½Ð¿È¤ÇºÇÂ®155¥¥í¤Î±¦ÏÓ¡£¼«¿È¤âDeNA¥Õ¥¡¥ó¤Ç»ØÌ¾°§»¢¸å¤Ë¤ÏµåÃÄ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ÎDB¡¦¥¹¥¿¡¼¥Þ¥ó¤ÈÁêÀîÎ¼Æó¿·´ÆÆÄ¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Í¡¼¥à¥×¥ì¡¼¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÄ¾¤Ë´ò¤·¤¤¡£ÃÏ¸µ¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ë²¸ÊÖ¤·¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÃÏ¸µ¡¦²£ÉÍ¤Ç¤Î³èÌö¤òÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÜ²¼Áª¼ê¤ÏÄ¹ÂÇ¤È°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë¼éÈ÷¤òÉð´ï¤Ë¡¢2Ç¯À¸½©¤ËÂç³Ø»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸ÆâÌî¼ê¤ÇÅìÍÎÂç¤Ç¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿2³ØÇ¯ÀèÇÚ¤ÎÀÐ¾åÂÙµ±Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀÐ¾å¤µ¤ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¤¤¡£Éé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÉ¬»à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£