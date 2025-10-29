0歳と1歳の娘2人を、約7時間にわたって自宅に置き去りにしたとして、両親が逮捕されました。

【写真を見る】1歳と0歳の娘2人を7時間置き去りか…｢夫婦喧嘩をしている｣との通報で駆けつけた警察官が異変に気づく 内縁夫婦を保護責任者遺棄の疑いで逮捕 名古屋・南区

逮捕されたのは、いずれも名古屋市南区に住む店員の北島エリカ容疑者（22）と、内縁の夫で会社員の北島遥生容疑者（23）です。

警察によりますと、2人はことし7月8日の午後5時前から約7時間にわたり、南区の集合住宅の自宅に、0歳と1歳の実の娘2人を置き去りにした、保護責任者遺棄の疑いがもたれています。警察は2人の認否を明らかにしていません。

翌日の未明に「夫婦喧嘩をしている」という内容の通報があり、駆けつけた警察官が0歳の娘の様子がおかしいのを確認。



その後の捜査で、2人が娘を放置して、買い物や飲食のために外出していたことが分かったということです。娘は病院に運ばれましたが、命に別状はないということです。



警察はこうした行為が、日常的に行われていなかったかなど詳しく調べる方針です。