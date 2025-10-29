泣いている娘さんをなぐさめる猫。ふたりのあいだに流れる優しい時間が、確かな絆を描き出します。

人間の女の子と猫の女の子が織りなす感動の一幕を捉えた動画は14万再生を突破するとともに、「優しすぎて涙出ました…」「ホントの姉妹にしか見えない」との反響が殺到しています。

【動画：泣いている女の子のそばで、猫が…つい目頭が熱くなる『優しい行動』】

キジトラ猫・ももまるちゃんは娘さんと大の仲良し

人気YouTubeチャンネル『まんまるとらまる』に投稿されたのは、キジトラ猫『ももまる（愛称・ももち）』ちゃんの動画です。ももまるちゃんは保護猫の女の子で、パパ・ママさん、6歳の娘さんと赤ちゃん、先住猫『とらまる（愛称・とらち）』くんと暮らしています。

ももまるちゃんは心優しく愛情深い性格の持ち主で、娘さんとは強い信頼関係で結ばれているそう。動画内には、娘さんの涙に寄り添うももまるちゃんの姿が収められていました。

ももまるちゃんにプライベート空間をプレゼント

動画冒頭には“へそ天”ポーズでまったりタイムを過ごすとらまるくんの姿が。ママさんが頭に触れると、彼はうっとりと目を閉じたそう。ママさんには、仰向け姿勢で“寝落ち”するとらまるくんが、まるで人間のように見えたのだとか。

次のシーンには、帰宅後の娘さんとももまるちゃんの様子も。テレビ台の収納棚に体を落ち着ける彼女のため、娘さんは棚を布で覆い、プライベート空間の演出を。ももまるちゃんは即席カーテンの奥でリラックスした表情を浮かべていたそうですが……。

娘さんを見舞ったアクシデントに……

この日、娘さんには、お風呂上がりに転んでしまうというアクシデントが。痛みと驚きからか、声を上げて泣いてしまったのだそう。この間、ももまるちゃんはそっと隣に寄り添い、娘さんの手に繰り返しお顔をすり寄せたといいます。

直後には、心を落ち着けるようにして、両腕いっぱいにももまるちゃんを抱きしめる娘さんの姿も。ももまるちゃんは抱擁をどっしりと受け入れ、娘さんの腕の中に留まりつづけたとのこと。ふたりの絆は、視聴者の目頭を熱くしました。

動画終盤には、ベビーベッドで眠る赤ちゃんの足元へ静かに寄り添うももまるちゃんが。娘さんの心が休まったあとは、赤ちゃんとともに過ごした様子。娘さんのケアと赤ちゃんの見守りをこなしてくれたももまるちゃんに、ママさんは感謝をしたとのことです。

お風呂上がりに転倒し、涙を流す娘さん全身でなぐさめたももまるちゃんと、彼女を抱きしめ、心を落ち着けた娘さん。強い絆とあたたかな“姉妹愛”が記録された当動画には「娘さんとももちの姿に感動して泣けてきました」「こんなに愛情深い猫さんってなかなかいない。娘さんとももちゃんの相思相愛っぷりが本当に愛しい」「娘さん、ももちが優しく受け止めてくれるのわかってるんですね。優しすぎるニャンズたち…」との声が殺到しています。

人気YouTubeチャンネル『まんまるとらまる』では、とらまるくん・ももまるちゃんとお子さんたちのキュートな日常動画が公開されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「まんまるとらまる」さま

執筆：2525

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。