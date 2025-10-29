ガバッと着るだけ！【グローバルワーク】40・50代の秋に♡「きれいめワンピ」

忙しい朝でもコーデ組みに悩まない--そんな頼れる存在を探している人におすすめなのが【グローバルワーク】の「きれいめワンピ」。シンプルなのに上品見えする、大人のための1枚が揃っています。今回は、40・50代の秋コーデにおすすめのワンピを40代スタッフkazuyoさんの着こなしとともに紹介。秋にガバッと着るだけでおしゃれが決まるワンピースをチェックして。

チョーカー付きでアクセいらずのワンピース

【グローバルワーク】「チョーカー付きAラインワンピース」\7,990（税込）

上品なAラインのワンピースと、共布のチョーカーのセット。スカーフを細くしたような縦長のチョーカーは、今シーズン注目アイテムのひとつ。ワンピースのVネックとの組み合わせで顔まわりをすっきりと見せつつ、こなれた雰囲気を演出してくれます。裾に向かって広がるシルエットが、体型をさりげなくカバーしてくれるのも嬉しいポイント。

ブラックワンピは小物の色を選ばない

シンプルな黒ワンピースは、合わせるアイテムの色を選ばないのも魅力。kazuyoさんのように明るいベージュの小物をチョイスすれば、モノトーンコーデに軽やかさがプラスされます。肌寒くなってきたら、手持ちのアウターも悩まずに合わせられそう。

カジュアルだけどきれい見えするワンピース

【グローバルワーク】「パフショルダーサーマルカットワンピース」\5,990（税込）

表面の凹凸が特徴的なワッフル生地を使ったワンピース。一見カジュアルな印象ながら、袖のタックで立体感が出て上品さを演出。サラッと1枚で着ても部屋着っぽくなりにくい、こだわりのデザインが魅力です。両サイドポケット付き。

シンプルデザインでレイヤードしやすそう

1枚で着てもサマになるワンピースですが、シンプルなデザインとナチュラルなカラーなので、レイヤードがしやすいのも魅力。kazuyoさんは、チェック柄のビスチェとジャケットを重ねて立体感を出しつつ、ニュアンスカラーの組み合わせで抜け感たっぷりにまとめています。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ

writer：tama.N