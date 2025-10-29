今回ご紹介するのは、YouTubeチャンネル「ももと天空の月 MomoTenKuuLuna」に投稿された1本のコンテンツです。再生回数は3.2万回以上にのぼり、「健気で可愛いね！」「花火を見ているてんてんかわいい」「素敵なおうちやな～」などたくさんのコメントが寄せられています。

家の窓から見える美しい花火

今回登場するのは、犬の「もも」と猫の「天（てん）」「空（くう）」「月（るな）」です。ある日のこと、家の窓から見える場所で花火大会が開催されていました。窓からは美しい花火と月が見えています。

本当はパパと一緒に見たかったな

花火が上がっていることに気づいた猫の天（てん）は、急いで窓辺に移動。天は花火が大好きなようで、しっぽを揺らしながら、花火をじっと見つめています。人混みを気にしなくていい家の中だからこそ、猫もまったりと花火を楽しめます。

天とは対照的に、月（るな）とももは窓から離れた位置に。ももは昔は花火が平気だったそうですが、この日はパパがいないこともあり、少し不安そうな様子です。

花火の上がる時間、パパが留守にしていたため、動物たちは少しさびしそう。花火が大好きな天も、本当はパパと一緒に見たかったのか、少し切なそうな背中をしています。それでも、天は花火をじっと見つめ、夏の風物詩を楽しんでいました。

すると、窓から離れていた空（くう）がぴょんっと窓辺にやってきます。しかし、すでに花火大会は終わったところでした。花火が終わっても、天はじっと空を見つめ続けています。「来年はパパと見たいな」と願っているようです。

パパが帰ってきてみんな大喜び

花火が終わったことを察し、ももは部屋の隅から出てきてリラックスモードに。じきにパパが帰宅すると、ももはパパの胸にダイブして「おかえり！」と甘えます。天もパパの腕の中で、「一緒に花火見たかったんだよ」と伝えているようでした。

この投稿には、「毎回思うけど、ここの家族本当に素敵すぎる…」「パパさんに抱っこされてる時のももの満足げな顔」「パパと花火が見れなくてみんな残念。花火を見ているてんてんかわいい。」「花火終わってもしばらく空を見てたの余韻を楽しんでたのかな」「テンテンの目線に綺麗な花火が上がってるのめっちゃ好き。」「抱っこされてるももちゃんの笑顔とてんてんが可愛い」など、たくさんのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「ももと天空の月 MomoTenKuuLuna」には、犬と猫たちの生活の様子がたくさん投稿されています。どの作品にも、動物たちのかわいさと飼い主さんの愛情がたっぷり詰まっています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ももと天空の月 MomoTenKuuLuna」さま

執筆：相原ともこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。