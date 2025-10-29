ジャスティン・ビーバー、妻ヘイリーとドジャースの試合を観戦！ 大谷翔平のHRに肩を落とし、控えめなブーイング
米人気歌手のジャスティン・ビーバーと妻のヘイリー・ビーバーが、大谷翔平の出場するワールドシリーズ第3戦でキャッチされた。カナダ出身のジャスティンはブルージェイズを応援していたため、大谷のホームランに肩を落とすハメになったようだ。
【動画】大谷のホームランに肩を落としブーイングするジャスティン
Peopleや米Billboardによると、ジャスティンとヘイリーは現地時間10月27日、ロサンゼルスのドジャー・スタジアムで行われたロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズの試合を観戦。スタジアムは、大谷の所属するドジャースファンであふれていたが、カナダ出身のジャスティンは、先発投手シェーン・ビーバーの背番号の入ったブルージェイズのジャージを纏い、地元愛をアピール。隣に座るヘイリーはグレーのパーカー姿だった模様。
トロントにほど近いオンタリオ州ロンドンで生まれたジャスティンは、これまでもトロントを拠点とするチームを応援しており、2022年にはアイスホッケーのトロント・メープルリーフスとコラボしたジャージも発売。同チームの試合にも、ヘイリーとともに何度も応援に訪れている。
なおブルージェイズは、1992年と1993年の連覇以来となるワールドシリーズ進出。トロントで行われた最初の2戦は1勝1敗の結果となったが、この日の試合では、延長18回の激闘の末、6対5で惜しくも敗れた。MLBの公式X（旧ツイッター）では、「大谷翔平のホームランに対するジャスティン・ビーバーの反応」というコメントとともに、肩を落とし控えめにブーイングするジャスティンの姿がシェアされた。
それでもジャスティンは試合を楽しんだようで、「お気に入りのデート」とキャプションを付けて、インスタグラムにてヘイリーと写したセルフィーを公開。ファンからは「キュートな2人」「私達の王族」「“お気に入りのデート”って泣けてくる最高」「ゴージャスなカップルだ」などとコメントが寄せられている。
