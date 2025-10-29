漫才日本一決定戦「M-1グランプリ2025」は29日昼、公式サイトなどを通じて、14～22日にかけて行われた2回戦（東京会場）の追加合格19組を発表した。まさかの2回戦敗退を喫していたお笑いコンビ・男性ブランコは追加合格組にも名前がなく、決勝進出経験もある実力派が2回戦で姿を消すことが確定した。



同コンビは15日に東京・雷5656会館ときわホールで行われた2回戦に出場。1回戦はシード通過していたため、この日が今大会の“初陣”だったが、まさかの敗退。2回戦全日程終了後に発表される「追加合格」に最後ののぞみを託すかたちとなっていた。



ネットでも「え、男ブラ追加合格もなし!?」「男性ブランコまじで何したん」「どんなネタだったんだろうか」「うわ男性ブランコ落ちてるじゃない」「男ブラホントに落ちちゃった」「追加合格もダメだったのか」とお笑いファンが騒然となっている。



なお、浦井のりひろは29日夕、自身のXを更新し「歴戦の猛者達の気を引き締めてしまいました！来年はポジティブな話題でお会いしましょう！」とつぶやいた。



男性ブランコは2011年4月に結成。M-1では、2022年に決勝進出し4位に輝いた。昨年は準決勝まで進出していた。現行の出場資格「結成15年以内」にのっとれば、来年がラストイヤーとなっている。



東京2回戦の追加合格19組は以下の通り。



ピ夜、ダブルグッチー、一刻、偽ビートルズ、レシートズ、没企画、ネネネ、しらんやつら、11月のリサ、スロッピ、官兵衛、インテイク、ホタルイカ、ちゃわん、DNA宇宙連合、ゆらら拳、じぐざぐ、いぬ、きつね日和



（よろず～ニュース編集部）