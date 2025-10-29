ポケモン公式、健気でかわいい“サーナイト”のイラストに反響「癒し度MAX」「ファンアートかと思ったら公式で草」
ポケモンの情報を発信する「【公式】ポケモン情報局」エックスが、29日までに更新。ほうようポケモン「サーナイト」のかわいすぎるイラストを公開した。
【写真】「サーナイト」がかわいすぎるポケモン公式のポスト
公式エックスは「いつもユウゴに寄り添うサーナイトがけなげでエライ……本作品の見どころをイラストでご紹介」とつづり、YouTubeで公開中のPOKETOON新作アニメ『ポケモンアニメ「明日もサーナイトと」』を紹介するイラストをアップ。主人公・ユウゴにどんなときも寄り添う健気な「サーナイト」の魅力と愛が詰まっている。
このイラストを見たファンからは「癒し度MAX」「ファンアートかと思ったら公式で草」「健気なんてもんじゃない。幼馴染で相棒でパートナーなんて盛りすぎな…」「このサーナイトでどれだけのトレーナーの癖を歪めたか」などの声が上がっていた。
引用：「【公式】ポケモン情報局」エックス（＠poke_times）
