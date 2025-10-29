シリーズ戦後80年。

厳しい環境の中で戦後のおよそ4年間シベリアでの抑留生活を生き延び、帰国した男性がいます。

男性は10年前に亡くなりましたが、その証言が、戦後80年の今年、孫やひ孫たちに届けられました。

（※孫・白根由貴さん撮影／2009年）

【シベリア抑留経験 胗澤文人さん（当時85）】

「（上官が）兵隊に育てなければ、戦地で（相手に）対応できないわけ。だから叩かれて叩かれて」





戦時中の体験を語るのは北佐久郡御代田町に住んでいた胗澤文人さん。10年前に91歳で亡くなりましたが10月26日、生前の証言を聞こうと、長野市にある親族の家に孫やひ孫たちが集まりました。

【シベリア抑留経験 胗澤文人さん（当時85）】

Ｑ．何が一番つらかった？おじいちゃん

「食べ物」

「食べるものがないということが。これこそもう（大変）」



映像を撮影したのは胗澤さんの孫、白根由貴さん（51）。

テレビ局の社員として働いた経験を持ち、祖父の証言を後世に残したいと１６年前にカメラを回しました。

【祖父の証言を撮影 白根由貴さん】

「孫もひ孫たちも何人かおじいちゃんと会っているので、同じ時間を生きていた人たちが体験していることで、戦争を身近に感じてもらって、自分たちに“命のバトン”が来ているということを感じながらこれから生きて行ってもらいたいなと」



白根さんの祖父、胗澤文人さんは、1944年・昭和19年1月、20歳で出兵。

中国・大連で陸軍の大砲隊でした。

翌年に終戦。



【シベリア抑留経験 胗澤文人さん（当時85）】

「『良かったこれで帰れる』と言って、（ロシアの）ウラジオストク経由で帰れるという情報が入った。支線から本線へ向かって行ったわけ。本線出たらどんどん西に行っちゃう」「あっこれは駄目だ。これは捕虜になっちゃったと」



第二次世界大戦後旧ソ連軍に連行された日本兵や一部の民間人が過酷な環境のもと強制労働を強いられた「シベリア抑留」です。

およそ57万5000人の日本人が捕虜として強制連行され、5万5000人ほどが亡くなったといわれています。



胗澤さんは冬は氷点下30度にもなる寒さの中、鉄道建設などにあたったといいます。



【シベリア抑留経験 胗澤文人さん（当時85）】

「パンは700グラム、砂糖・塩は何グラムと決まっているものをラーゲリ（収容所）の親方が、それだけ食べても足りないやつを、半分しかくれない」

「120人の部隊だったが、13人死んでいる」

Q.1日で？

「1日で」

「また倒れちゃった。また倒れちゃった。飢えと寒さで」



胗澤さんは、およそ4年間の抑留生活を生き延び、帰国しました。



【シベリア抑留経験 胗澤文人さん（当時85）】

「無駄な戦争をしたってことだな」

Q.二度と繰り返してはいけない？

「そういうこと」

「絶対にわれわれだけで最後の締めくくり」「俺たちの責任だよそれが」



およそ1時間にわたる証言。

孫やひ孫たちは、今を生きる自分たちへの伝言として受け止めました。



【ひ孫（大学生・19歳）】

「（教科書では）何年にシベリア抑留とか表面的なことしか学ばなかったけれど、こういうのを見ると、こういうことは、名前だけでなく内容までちゃんと知ったほうがいいと思って、今回知れて本当に良かった」

【孫・白根由貴さん】

「同じ空気を吸った人が体験したのが戦争だから。おじいちゃん（胗澤さん）が死んでいたらいないんだよ」

【ひ孫（保育士・22）】

「じいちゃん（胗澤さん）がいなかったら、じいじ（祖父）が生まれなくて、パパが生まれなくて、湊もいない」

【孫・白根由貴さん】

「じいちゃんが生きて帰ってきたからみなとがいるんだよ」

【ひ孫・湊くん（小6）】

「全部、じいちゃんに感謝だね」



【祖父の証言を撮影 白根由貴さん】

「小さいときに子どもたちがわからなかったけれど、今わかる年代になった時に、本当にこれがあったんだと自分たちが感じることが、絶対に戦争をしないとか自分の命を大切にしようという本当の意味での気持ちにつながっていくと思うから、本当に残しておいて良かったと思った」



二度と戦争を繰り返さないために

文人さんの思いは、後世へと引き継がれていきます。