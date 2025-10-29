劇団ひとり、妻・大沢あかねを怒らせてしまった車内での“失言”「すごい美人な方が…」

10月28日、日本テレビ系『ザ！世界仰天ニュース』に、劇団ひとりが出演。妻・大沢あかねを怒らせてしまった車内でのエピソードを語った。

番組では、ピンチに陥ったエピソードについて出演者らがトークを展開。この中で、普段は独り言を喋らないという劇団ひとりは、“車などの密室ではつい独り言を喋ってしまう”と切り出した。

そして、車に乗っている時に都内の交差点で美女を見かけたと話し、「すごい美人な方が、スタイルもすごいよくて。颯爽と歩いてたんですよ」「『うわ〜、いい女だなぁ』って言っちゃったんですね」と説明。

しかし、「俺、うっかり忘れてたんですけど、後ろに奥さん乗せてたんですよ。（大沢が）『おい、今なんて言った！？』って」と、後部座席には妻の大沢がいたためツッコまれてしまったと明かし、「咄嗟に『今度ドラマに出るから、そのセリフの練習！』つって」「その後、出もしないドラマのセリフの練習ずっとしてました。『いい女だなぁ』つって」と苦笑いで振り返っていた。