プレミアリーグは現在9試合を終えたが、ここまで素晴らしいパフォーマンスを見せているのが昇格組のサンダーランドだ。



9シーズンぶりにトップリーグに帰ってきたサンダーランドはここまで5勝2分2敗で4位。現段階ではマンチェスター・シティやマンチェスター・ユナイテッド、リヴァプール、チェルシーといったクラブを抑えて上位に位置している。



今夏の積極補強が実り、昇格組ながら好発進を遂げているサンダーランドだが、冬の移籍市場でも戦力アップを計画しており、英『Football Insider』によると、チェルシーのFWマルク・ギウ（19）の再獲得を検討している模様。





ギウは今夏サンダーランドへレンタル移籍を果たし、3試合に出場したが、リアム・デラップが8月末に負傷したことを受けてチェルシーに呼び戻されていた。チェルシー復帰後同選手は4試合に出場しているが、デラップの復帰が迫っており、再びポジションを失う可能性が懸念されている。そんなギウをサンダーランドは再び獲得したいと考えているようだが、かつてマンチェスター・ユナイテッドのチーフスカウトとして活躍したミック・ブラウン氏は夏に一度チェルシーと条件面で合意しているため、冬の交渉はスムーズにいくだろうと自身の見解を示している。ギウ自身はチェルシーに戻った後、ポジション争いに燃えていると話していたが、今冬再びサンダーランドへいくことはあるのか、注目だ。