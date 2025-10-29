深刻な人手不足が続く運輸業界。石川労働局によりますと、石川県内の有効求人倍率は8月時点は全体で1.52倍でした。

一方、トラック運転手など「自動車運転従事者」に限ってみると、2.92倍と職を募ってもなり手が追いつかない状況が続いています。

こうした中、トラック・バス・タクシーの3つの協会が初めて合同で企業説明会を開きました。状況は改善はされるのでしょうか。

七尾市内で29日開かれた合同企業説明会には、県と共に主催したトラック・バス・タクシーの協会に加盟する9つの企業がブースを出展しましたが…

記者リポート「ドライバーを募集する合同企業説明会が開かれていますが、それでも求職者はまばらです」

雇用環境改善進められるも、企業側は仕事のメリットを丁寧に説明

2024年4月からドライバーの時間外労働は、年間960時間までの上限規制が適用されるなど、雇用環境の改善が進められていますが、事業者側からはこんな声が。

能登金剛交通・戸坂隼斗専務「かなり厳しい。ドライバーも高齢化が進んで、数年後にはどうなっているかという状態」

企業側はドライバーという仕事のメリットを丁寧に説明します。

石川交通の担当者「別に自分が休んだから誰かが困るというわけでなく1台減るだけの話。自身のタイミングで有給も使えるし気兼ねなく取れて気楽さがある」

歩合制→固定給制度変更で若返りに成功した企業も

一方こちら、産業資材などを運搬する中能登町の山喜商事は、1年前から移動した距離に応じた歩合制ではなく、固定給制度に切り替えました。

こうした効果も加わり、ここ数年で、ドライバーの半数が20代と30代に若返ったということです。

山喜商事・山本駿代表取締役「地域の企業がモノを運びたくても運べない時代が来ている。若年層は金沢や県外に出てしまっている。地域を衰退させないためにも人と仕事を確保して地域を盛り上げていきたい」

ドライバー不足の解消へ、合同企業説明会は11月も金沢市と小松市で開催されます。