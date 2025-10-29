長崎市立中学校の通学区域について検討する審議会が開かれ、統廃合に伴う通学区域の変更などについて市の教育委員会から方針が示されました。

（長崎市教育委員会 西本 徳明 教育長）

「桜馬場・片淵・長崎の3中学校の統合、大浦中学校の梅香崎中学校への統合について保護者、地域の皆様の合意をいただくことができた」

29日の審議会では、桜馬場・片淵・長崎の3つの中学校の統合と、大浦中学の香崎中学への統合に伴う通学区域の変更などについて、教育関係者らが意見を交わしました。

長崎市では、生徒数の減少と施設の老朽化を理由に、2029年に桜馬場中学と片淵中学を統合し、2034年にはここに長崎中学も統合する方針を示しています。

市教育委員会は当初、2028年に3校を同時統合し、片淵中学を仮校舎として利用中に桜馬場中学の敷地に新校舎を建てる計画でした。

しかし、保護者らから高台にある片淵への通学は負担が大きいとの意見があり、2段階での統合に変更しました。

また、生徒数が減少する大浦中学は、2028年に梅香崎中学への統合を予定しています。

ただ、エリアによっては小島中学のほうが近いため、通学先を梅香崎と小島から選択できるとしています。

29日は、今回の統廃合に伴う通学区域の拡大や変更について異論は出ず、11月に答申をまとめる予定です。