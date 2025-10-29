Ｊ１の神戸は２９日、選手が小学校を訪問するイベント「ＧＯＡＬ ｆｏｒ ＳＭＩＬＥ」を実施した。公式戦（リーグ戦、カップ戦、天皇杯）の１得点につきサッカーボール４球を神戸市内の小学校へ寄贈する取り組み。ＦＷ大迫勇也は同市の東町小学校を訪問し、児童と触れあった。

６年生３クラス、１００名の児童が大きな歓声と拍手で大迫を出迎えた。ボールの贈呈や記念撮影を終えると、質問コーナーも実施。海外で活躍するためには、という答えに「ありきたりだけど、人よりもいっぱい練習すること。質より量」と“金言”を送った。「好きなことに没頭するのが一番の近道。今でもそうなので、幸せなこと」と、自身が歩んできたサッカー人生も振り返り「地元の地域の子どもたちが元気をもらってくれたら、うれしいこと。いい活動だと思う」と、にこやかな表情でイベントを終えた。

リーグ戦では２６日の新潟戦（２△２、デンカＳ）で引き分け、優勝争いから一歩後退する結果となった。残り３試合で、首位・鹿島との勝ち点差は５。「仕方ないことなので、切り替えていくしかない。諦められない思いもあるのでいい準備をするだけ」と話すリーグ戦をはじめ、１１月１６日に準決勝・広島戦（パナスタ）を迎える天皇杯や、ＡＣＬＥなど公式戦はまだまだ残る。「何かが必要ないということはない。人数もそろっているし、全て勝つ気持ちでいきたい」と、全勝で望みをつなぐ。