【エルサレム＝福島利之】イスラエル軍は２８日、パレスチナ自治区ガザ各地を空爆などで攻撃し、ガザの保健当局によると、子供４６人を含む１０４人の住民が死亡した。

イスラム主義組織ハマスに軍が攻撃されたことへの報復だとしている。ハマスは２８日、イスラエル人の人質遺体の返還の延期を発表し、ガザでの停戦は不安定な状態となっている。

イスラエル国防省によると、ガザ最南部ラファで２８日、軍の工兵部隊がハマスから銃撃と対戦車砲の攻撃を受け、兵士１人が死亡した。工兵部隊は、地下トンネルを破壊していたところ、地下から出てきたハマスの戦闘員に攻撃されたという。

カッツ国防相は２８日、停戦合意への違反だとして、「明確な一線を越えたもので強大な力で対応する」との声明を出した。イスラエル軍は、北部ガザ市のほか、中部のヌセイラット難民キャンプや南部ハンユニスの避難者テントなど３０か所以上を攻撃した。軍は２９日に停戦の履行を再び開始したと発表した。

これに対し、ハマスは２８日、ラファでの攻撃への関与を否定し、「停戦合意を守る」とする声明を出した。ハマスは、イスラエルの攻撃こそが停戦合意に違反しており、ガザに残る人質の遺体捜索や回収を妨げていると主張している。この日、予定していた遺体の返還を延期した。

攻撃を受け、米国のトランプ大統領は２９日、日本から韓国に向かう大統領専用機内で記者団に「兵士を殺されたのだから、イスラエルは報復すべきだ」と語った。それでも停戦の維持が危機にさらされることはないとの認識を示し、「必要なら我々はハマスを簡単に排除できる。しかし、そんなことはしたくない」と述べた。