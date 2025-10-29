「ロッテ秋季キャンプ」（２９日、都城）

キャンプ初日を迎え、サブロー監督（４９）の予告通り地獄の練習量となった。この日は１０時３０分に練習開始。投内連係プレー、けん制、ノックを行い、ランチを挟んで打撃練習。全体練習は１４時に終了した。

ここからの個別練習がエンドレス。打撃組はティーとマシンに分かれて１時間打ち込む。藤原、高部は１ケース１２０球入るカゴのボールを２ケース連続打ち込んだ。１５時からはロングティー。１６時からは野手全員が室内に移動し、「強化ティー」というメニューでさらに１時間半バットを振り込んだ。練習が終わったのは１７時３０分過ぎ。７時間超の猛練習だった。

サブロー監督は「よそは見てないですけど、どこと比べても多分きついとは思います」と言う。「自信にはなると思う。誰よりも振ったっていう自信を持ってほしいんで。だから数にもこだわるし、できたら質も、その中でこだわりたいなと思ってる」と練習を終えて満足そうな表情。

足がつった選手もいたが、「そうなってもやらせますし。つったぐらいでやめさすようなことはしないですけど、それを乗り越えてほしいなと思いますね」と選手に求めた。