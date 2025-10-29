G-DRAGON¡¢APEC¼óÇ¾²ñµÄ¤Î´¿·ÞÈÕ»Á²ñ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¡¡K-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì
¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ¡ÊAPEC¡Ë¹ÊóÂç»È¤Ç¤¢¤ë²Î¼êG-DRAGON¤¬¡¢10·î31Æü¤Ë·Ä½£¡Ê¥¥ç¥ó¥¸¥å¡Ë¤Ç³«¤«¤ì¤ëAPEC¼óÇ¾²ñµÄ´¿·ÞÈÕ»Á²ñ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¡£
¡Ô¼Ì¿¿¡ÕG-DRAGON¤¬µ¡Ä¹¤Ë¡©APEC¹Êó±ÇÁü¤ËÅÐ¾ì
G-DRAGON¤Ï10·î31Æü¸á¸å¡¢·Ä½£¥é¥Ï¥ó¥Û¥Æ¥ë¤ÎÂç±ã²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë´¿·ÞÈÕ»Á²ñ¤Ç¸ø±é¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
º£²ó¤ÎÈÕ»Á²ñ¤Ë¤Ï¡¢APEC¤Î21¥«¹ñ¼óÇ¾¤È¹â°Ì´Ø·¸¼Ô¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë¡£K-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿G-DRAGON¤Ï¡¢³×¿·Åª¤ÇÁÏÂ¤Åª¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
7·î¤ËAPEC¼óÇ¾²ñµÄ¹ÊóÂç»È¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿G-DRAGON¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢·Ý½Ñ¡¢²Ê³Øµ»½Ñ¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤éÀ¤³¦Åª¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡ÖÊ¸²½¥¢¥¤¥³¥ó¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤È¶¦¤Ë½Ð±é¤·¤¿APEC¹Êó±ÇÁü¤Ï¡¢¡Ö¹ñºÝ¹Ô»ö¹Êó¤Î¿·¤¿¤ÊÃÏÊ¿¤ò³«¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¹¥É¾¤È¤È¤â¤ËºÆÀ¸²ó¿ô1700Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£G-DRAGON¤ÏË»¤·¤¤¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤â´Ú¹ñ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌµÊó½·¤Ç»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
APEC¼óÇ¾²ñµÄ½àÈ÷´ë²èÃÄ¤Ï¡ÖÀ¤³¦Åª¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤ÄG-DRAGON¤Ï¡¢APEC¤¬»Ö¸þ¤¹¤ëÏ¢·ë¤È»ýÂ³²ÄÇ½À¤Î²ÁÃÍ¤ò¹ñÆâ³°¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëºÇÅ¬¤Î¿ÍÊª¡×¤È¤·¡¢¡Ö´¿·ÞÈÕ»Á²ñ¤Î¸ø±é¤Ç¤âÍ¥¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤Ê¤ªG-DRAGON¤Ï¡¢10·î20Æü¤È21Æü¤ËÂçºå¸ø±é¤ò½ª¤¨¤¿¤³¤È¤ËÂ³¤¡¢11·î¤Ë¤ÏÂæËÌ¤È¥Ï¥Î¥¤¡¢12·î¤Ë¤Ï¥½¥¦¥ë¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖG-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch]¡×¤òÂ³¤±¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡þG-DRAGON ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1988Ç¯8·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¯¥©¥ó¡¦¥¸¥è¥ó¡£2006Ç¯¤ËBIGBANG¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£BIGBANG¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥¹¥¥ë¤Ë¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î³Ú¶Ê¤ò¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤¿¡£2019Ç¯10·î¤Ë½üÂâ¡£2022Ç¯4·î¤Ë¡ØStill Life¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤ÆÌó4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡£2023Ç¯6·î¤ËYG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤Î·ÀÌó¤¬½ªÎ»¤·¡¢Æ±Ç¯12·î¤Ë¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡¦¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÈÀìÂ°·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¡£