「彼氏すぎ」SUPER JUNIOR・ウニョク、映画のワンシーンのような夕暮れSHOTに反響【PHOTO】

SUPER JUNIORのウニョクが、映画のワンシーンのようなビジュアルでファンを魅了した。

《写真》SUPER JUNIORメンバー、名古屋オフショットが「イケメンすぎ」

ウニョクは最近、自身のインスタグラムを更新し、「2025.10 Poland photo by @earlyboysd」というコメントとともに数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、メンバーのシンドンが撮影したもので、ポーランドの街並みを散策するウニョクの姿が収められている。

グレーのダウンジャケットにシャツを合わせたシックなコーディネートのウニョクは、夕暮れのポーランドの街に溶け込み、穏やかで感性的な雰囲気を漂わせている。特に、沈みゆく夕陽を背にした横顔は印象的で、まるで映画の主人公のような哀愁と温かさを感じさせる。

この投稿を見たファンからは、「彼氏すぎ」「かっこいい」「写真の完成度が高すぎる」「何をしても絵になる」といった称賛の声が寄せられた。

（写真＝ウニョクInstagram）

なお、ウニョクが所属するSUPER JUNIORは、2026年1月31日と2月1日にみずほPayPayドーム福岡で開催される「SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA」に出演予定だ。

◇ウニョク プロフィール

1986年生まれ。本名イ・ヒョクチェ。小学校の同級生であった歌手ジュンスと共にH.O.T.のコピーグループS.R.Dを結成し、地元で話題の小学生コピーダンスグループとして知られた。中学1年生のときに2人で受けたSMエンターテインメントのオーディションではジュンスのみ通過となったが、翌年に無事合格し練習生となった。約6年間の練習生期間を経てSUPER JUNIORのメンバーとなり、グループ内ではメインラッパーおよびメインダンサーを担当。2017年からはSUPER JUNIORのコンサート演出全般を手掛けるなど、アーティスト活動にとどまらない多才ぶりを発揮している。