森香澄、繊細な“大人可愛い”ランジェリー多数着用「ピーチ・ジョン」冬シーズンビジュアル公開
【モデルプレス＝2025/10/29】フリーアナウンサーの森香澄が、「ピーチ・ジョン（PEACH JOHN）」の冬の新ビジュアルおよび動画に出演。各ブランドのランジェリーを多数着用している。
【写真】30歳フリーアナ「色っぽい」無防備なキャミ姿
今回のビジュアルでは、「ナイスバディブラ ミスティブーケ」などの人気ブラジャーをはじめ、SALON by PEACH JOHN、PJ BASIC by PEACH JOHNなど各ブランドのランジェリーを多数着用。ホリデーシーズンならではの華やかなラインナップの“大人可愛い”ランジェリーコレクションとなっている。
繊細レースと透けるドレープを組み合わせた人気デザイン「ナイスバディブラミスティブーケ」。繊細レースと透けるドレープを組み合わせた人気デザインが、カラー展開も新たに復活。「レッド」は気持ちが上がるホリデーカラー。「オフホワイト」「アッシュピンク」「モーヴ」は、特別なシーンにもぴったりな箔プリント入り。繊細なブーケ柄レースをフルに使って贅沢な、同シリーズのカップ付きキャミソールも楽しむことができる。
ホリデーシーズンにもぴったりな、“大人可愛い”ランジェリー「フラッフィーシフォンノンワイヤーブラ」。ふわふわと毛足の長いシャギーとアイラッシュレースの新鮮な組み合わせ。ホリデーシーズンにもぴったりな、“大人可愛い”デザインのランジェリー。カップ部はふわふわと毛足の長いシャギージャカード生地、ネックラインに華奢なマカロニテープをクロスさせ、胸元にセクシーな抜け感を演出する。センターのシアーなオーガンジーリボンと、ゴールドのハートチャームがポイントだ。同シリーズに、特別なシーンにもぴったりなキャミソールも登場する。
華やかなリボン＆ローズ柄の刺しゅうレース「リボンモチーフフロントホックノンワイヤーブラ」。ボリュームアップしつつ寄せて、盛り感のある谷間をメイクする、ソフトでラクな着け心地のノンワイヤーブラで、手軽に着脱できるフロントホックタイプだ。セクシー＆ロマンティックなガーターベルトはシリーズでコーディネートでき、特別なシーンやファッションアイテムとしても楽しむことができる。
「盛れるノンワイヤーブラ」は、分厚い下厚カップでボリュームアップ＆寄せ上げ。くっきり盛り谷間をメイクする人気ブラ。光沢ある生地調の部分と、繊細な花柄部分のマリアージュが美しい総レース。レースにピンクゴールドのラメプリントを施し、華やかなレッド×アイボリーのツートーンカラーで、ホリデーシーズンの特別なシーンにも。
華麗なリボン柄の総レース「ナイスバディブラリボンレース」は、ホリデーアニバーサリーに着けたいリボンをモチーフとした華麗な総レースデザイン。機能は売上No.1シリーズ（※PEACH JOHN内2024年1月1日〜12月31日の販売実績）の「ナイスバディブラ」。ワンピースやドレスのインナーとしても、1枚でフェミニンなルームウェアとしても活用できるスリップとのコーディネートも楽しむことができる。
SLON by PEACH JOHN新作「フラワークリスタルブラ」。SALON by PEACH JOHNの新作は、やさしく包み込み、自然なシルエットを演出。花柄のエンブロイダリーレースをメインに使用。レースにはラインストーンをあしらい、きらめきと華やかさをプラスする。ショーツ、ソングのサイドのリボンは自分で結う仕様となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆森香澄、“大人可愛い”ランジェリー纏う
◆セクシー＆ロマンティックなガーターベルトも
