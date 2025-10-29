「その着せ替え人形は恋をする」よりフィギュア「AMP＋ 喜多川海夢 フィギュア ～ブラックロベリア ver.～」10月30日展開
【その着せ替え人形は恋をする AMP＋ 喜多川海夢 フィギュア ～ブラックロベリア ver.～】 10月30日 展開開始予定
タイトーはプライズフィギュア「その着せ替え人形は恋をする AMP＋ 喜多川海夢 フィギュア ～ブラックロベリア ver.～」の展開を10月30日に開始する。
本製品はTVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」に登場する「喜多川海夢」の衣装「ブラックロベリア」姿を全高約21センチで立体化したもの。ミリタリーゴシックを思わせる衣装に透明感のある銀髪が美しい。
◤𝐀𝐑𝐓𝐈𝐒𝐓 𝐌𝐀𝐒𝐓𝐄𝐑𝐏𝐈𝐄𝐂𝐄+◢- タイトートイズ (@Taito_Toys) October 29, 2025
タイトー最上級フィギュアブランドAMP+より、
TVアニメ『#その着せ替え人形は恋をする』 から
ブラックロベリア姿の #喜多川海夢 が10/30(木)より順次登場♥
▼取扱店舗https://t.co/vgKaLfMRjchttps://t.co/EaRz4hmBg0#着せ恋アニメ #着せ恋 pic.twitter.com/FutBtq3ZPf
(C)福田晋一/SQUARE ENIX・「着せ恋」製作委員会