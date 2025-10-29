【その着せ替え人形は恋をする AMP＋ 喜多川海夢 フィギュア ～ブラックロベリア ver.～】 10月30日 展開開始予定

タイトーはプライズフィギュア「その着せ替え人形は恋をする AMP＋ 喜多川海夢 フィギュア ～ブラックロベリア ver.～」の展開を10月30日に開始する。

本製品はTVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」に登場する「喜多川海夢」の衣装「ブラックロベリア」姿を全高約21センチで立体化したもの。ミリタリーゴシックを思わせる衣装に透明感のある銀髪が美しい。

(C)福田晋一/SQUARE ENIX・「着せ恋」製作委員会