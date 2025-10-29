始まりは1998年のクラシック・ミニ

10月31日より東京ビッグサイトにて一般公開されるジャパンモビリティショー2025のBMWグループ・ブースにおいて、『ミニ・ポール・スミス・エディション』が世界初公開された。

英国のファッションブランド『ポール・スミス』とミニは、1998年のクラシック・ミニの限定モデルの発売以来、数多くのプロジェクトを共同で実現してきた。



ミニ・ポール・スミス・エディション 山田真人

この新しい特別仕様車では、ポールスミスによって『クラシックにひねりを加えた』デザイン言語がミニ・クーパーファミリーにもたらされている。

エクステリアには、『ノッティンガム・グリーン』をはじめとした限定カラーに、ポールスミスの『シグネチャー・ストライプ』が加えられる。

ホイールはダーク・スチールをアクセントとした18インチのナイトフラッシュ・スポーク・ブラック・アロイホイールを標準装備する。また、ホイール・トリムととブラックのトランクリッド・ハンドルにはポール・スミスのサインが刻印される。

『ミニ・ポール・スミス・エディション』はミニ・クーパーの3ドア、5ドア、コンバーチブルの各モデルに設定され、ジャパンモビリティショー2025での世界初公開とともにEVモデルの販売が開始される。

また、内燃エンジン搭載モデルは、2026年第1四半期に受注開始の予定だ。