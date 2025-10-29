ティファニーの限定ギフト♡香りで贈る「ティファニー ローズ ゴールド ギフト」

2025年11月、ティファニーからホリデー限定「ティファニー ローズ ゴールド ギフトセット」が登場します。ブランドの象徴であるブルーボックスに包まれた特別なセットは、贈る人も贈られる人も心ときめくアイテム♡繊細な香りと上質なケアで、冬の肌と心を優しく包み込みます。大切な人へのギフトや、自分へのご褒美にもぴったりな逸品です。

ティファニーの香りで包む、特別なホリデー

「ティファニー ローズ ゴールド」は、陽だまりのように温かく華やかなフルーティ フローラル ムスキーの香り。

ピンクペッパーとブラックカラントが弾け、ブルー ローズがエレガントに香り立ちます。

ラストはムスクとアンブレットシードが柔らかく寄り添い、女性らしい余韻を演出。香りを通して、特別な瞬間をよりロマンティックに彩ります。

限定ギフトセットの中身をチェック

数量限定の「ティファニー ローズ ゴールド ギフトセット」（21,560円）は、人気のオードパルファム75mLとミニチュア5mL、さらにボディローション100mLがセットに。

アイコニックなティファニーブルーボックスを開けた瞬間、上品な香りとともに幸せな気分に包まれます。乾燥が気になる季節も、香りと潤いを纏って華やかに。

全国の限定店舗＆プロモーション情報

2025年11月1日(土)より数量限定発売。伊勢丹新宿店、阪急うめだ本店、岩田屋本店、阪急博多店にて取扱いがあります。

また、12月には新宿高島屋・銀座三越・名古屋高島屋などで期間限定プロモーションを開催予定。特別なギフトやイベントも楽しめるので、ぜひ足を運んでチェックしてみて♪

香りで贈る、心に残るホリデー♡

ホリデーシーズンは、一年を締めくくる特別な時間。ティファニーの香りとともに、大切な人への想いを届けてみませんか。

ローズ ゴールドの上品な香りが、冬の空気に優しく溶け込み、記憶に残る瞬間を演出します。自分を慈しむギフトとしても、心を温めてくれるはずです。