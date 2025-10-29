【福島県】「アクセスもとても良い……」郡山の奥座敷「磐梯熱海温泉」の魅力とは？ 東京から日帰りも
地名「磐梯熱海」の由来は、泉質が静岡の熱海に似ていたこと、または“熱い湯が湧く場所”を意味する「熱湯（あつゆ）」が語源とも言われています。泉質はアルカリ性単純温泉で、「美人の湯」としても多くの人に親しまれています。
「磐梯熱海温泉」周辺には何がある？温泉街の中心には、磐梯熱海温泉発祥の地と伝わる「霊泉元湯」がひっそりと佇み、五百川のせせらぎ沿いには足湯や遊歩道が続いており、自然とともに散策を楽しめる穏やかな空間が広がっています。
周囲には磐梯山の雄大な姿や猪苗代湖、五色沼など、美しい自然が点在しており、季節ごとの表情を感じながら観光が楽しめます。なかでも秋の紅葉シーズンは、色づく山々と温泉情緒が織りなす風景が格別です。
東京からの「アクセスもとても良いんです」これまでにAll About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、下記のような評価が寄せられています。
▼新幹線でのアクセスが良い
「郡山市にあって、新幹線で『郡山駅』まで行き、そこから在来線で10分ほどとアクセスもとても良いんです。東京からトータルで1時間半くらいで着けるので、日帰り旅にぴったりですよ」（30代女性／新潟県）」
▼美肌の湯と紅葉
「磐梯熱海温泉は、雄大な自然を満喫しながら紅葉を楽しめる温泉宿が多く、秋の紅葉が楽しめる温泉地だと思うからです」（60代女性／愛知県）」
「美肌の湯と言われているから」（30代女性／神奈川県）」
▼自然が豊かで癒やされる
「猪苗代湖があり自然豊かで癒されそうだから」（40代女性／兵庫県）」
「磐梯山の景色を一人で堪能したいから」（30代女性／埼玉県）」
【アクセス】東京駅から、新幹線＋JRで2時間弱磐梯熱海温泉へは、東北新幹線を利用すれば東京から2時間かからずアクセスできます。
▼新幹線＋JR
東京駅から郡山駅までは東北新幹線で最速約1時間18分。郡山駅で磐越西線（会津若松方面）に乗り換え、磐梯熱海駅まで約10分です。最速ルートの場合、乗り換え時間を除いた所要時間は、およそ1時間47分が目安となります。
▼車でのアクセス
東北自動車道・磐梯熱海ICから温泉街までわずか約6分と便利。東京からの所要時間は、渋滞がなければおよそ3時間15分です。
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)