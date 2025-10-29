井川遥、透け感あるレースブラウスで表紙登場　山本容子『ふしぎの国のアリス』カレンダー付録付き『eclat』12月号

井川遥が表紙を飾る『eclat』12月号（集英社）が10月31日に発売される。

【写真】特別付録「山本容子『ふしぎの国のアリス』カレンダー2026」

『eclat』の表紙を飾った俳優の井川遥。今号では透け感のあるレースブラウスに、ツィードジャケットを羽織ったエレガントなスタイルを披露している

巻頭特集「極上のカシミヤに包まれる幸福」では、様々なカシミヤを着こなし「カシミヤにはほかの素材にはない唯一無二の魅力がありますよね。着心地も見た目にも、大人を柔らかく幸福なムードで包んでくれる。そんなカシミヤの豊かさが、冬に〝装う〞楽しみのひとつなんです」と語った。井川は11月14日より『平場の月』が公開予定。エクラのWEBサイト、WEB eclatでは映画についての特別インタビューも掲載される。

「母から娘へ受け継ぐ、エクラ的洗練名品」特集では美容家の君島十和子・憂樹親子、モデルの中林美和・同じくモデルのkanon親子らが登場。クラスプ（ジュエリーの留め金具）のつなぎ方で1本にも2本にもなるMIKIMOTOのパールネックレスや、母となる自分へ選んだカルティエのブレスレットなど、母から娘へと受け継ぎたい、世界にたったひとつのエターナルなピースが紹介される。

また今号の特別付録は「山本容子『ふしぎの国のアリス』カレンダー2026」。1994年に初めて描いた『ふしぎの国のアリス』の作品からカレンダー用に再構成したオリジナルデザイン。山本のお気に入りの場面は、3月のアリスはゆっくり穴に落ちていくシーンだそう。カレンダーに使用した作品（銅版画・手彩色）は、エクラの通販サイト、エクラプレミアムで販売される（一部除外あり）。

※「eclat」のeには、正式にはアクサン・テギュがつく

（文＝リアルサウンド ブック編集部）