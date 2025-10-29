火事のあと、住人の女性と連絡が取れていません。

29日午前、柏崎市で住宅1棟を焼く火事がありました。焼け跡から性別のわからない1人の遺体が見つかっています。



火事があったのは、柏崎市石曽根の木造2階建ての住宅です。消防によりますと午前10時30分すぎ、近所の住民から「建物から煙が見える」と119番通報がありました。



消火活動により午前11時すぎには火の勢いは止み、2時間後に鎮火しましたが、住宅の1階から1人の遺体が見つかりました。遺体は損傷が激しく性別などもわかっていません。



警察によりますと、この家には高齢の女性と60代の娘の2人が暮らしていて、火事のあと60代の娘と連絡がとれていないということです。現場は、柏崎市中心部から高柳方面に10kmほど離れた集落です。警察は、火災の原因や遺体の身元などを詳しく調べています。