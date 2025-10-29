『呪術廻戦』限定グッズが「イオン」に登場！ “くつろぎタイム”がテーマの描きおこしイラストをデザイン
「イオン」は、10月31日（金）から、アニメ『呪術廻戦』の書きおこしイラストを使用した限定グッズを、関東・北陸信越・東海・近畿・中四国の「イオン」および「イオンスタイル」約50店舗で発売する。
【写真】ポーチもかわいい！ 『呪術廻戦』限定グッズ一覧
■いつもとひと味違う虎杖たち
今回登場するのは、クッションにもたれかかって思い思いの時間を過ごす虎杖悠仁、伏黒恵、釘崎野薔薇、五条悟、七海建人の姿を描いた、“くつろぎタイム”がテーマの雑貨アイテム。
ラインナップには、並べてもかわいい「アクリルスタンド」や、虎杖たちと一緒にくつろぎタイムを過ごせる「スクエアクッション」など、インテリアとして飾っても楽しいグッズがそろう。
また、虎杖悠仁×集合、伏黒恵×七海建人、釘崎野薔薇×五条悟を組み合わせた「クリアファイル 2枚セット」や、5人の集合イラストを使用した「クリアポーチ」、全5種からランダムで1種ゲットできる「缶バッジ」や「アクリルキーホルダー」も展開。
そのほか、「フォンタブ＆ストラップ」、「ダイカットステッカー」、「ケース入りメモ」が並び、いつもとひと味違う虎杖たちのかわいらしい一面が楽しめる。
