１０月２９日に行われた安倍元総理銃撃事件の２回目の裁判。当時現場で安倍元総理の応援演説を受けていた佐藤啓官房副長官が目撃者として出廷し、安倍氏が倒れた時の状況などを証言しました。

「地面に倒れる安倍氏に『総理！総理！』と声をかけた」佐藤啓氏が証言

山上被告は３年前参議院選挙の応援演説に訪れていた安倍元総理を銃撃し、殺害した罪などに問われています。

１０月２８日の初公判で山上被告は、「すべて事実です」などと起訴内容を全て認め、弁護人は、母親が億単位の献金を行うなどしたため家族は分裂を深めていったなどと述べました。

２９日の裁判には、参議院議員で高市内閣の官房副長官を務める佐藤啓氏が出廷。佐藤氏は事件当時、安倍元総理の応援演説を受けていて、事件を目撃していました。

法廷で佐藤氏は、安倍元総理の応援演説の日程は直前に決まったと証言。そのうえで、銃撃された直後の安倍氏の様子についてこう話しました。

（佐藤啓参院議員）「私が振り返った時点で倒れていたので、『総理！総理！』と声をかけた。（安倍元総理が）地面に倒れて目は開いていたけども、一見して厳しい状況だった」

（検察官）「反応は？」

（佐藤啓参院議員）「なかった。なんでこんなことが起きたのか、大きな声を出した。怒りと悲しみで涙を流した。私の応援で銃撃されて亡くなった。私のせいで安倍先生が亡くなった。自責の念に堪えない。昭恵さん、安倍家などに大変申し訳ない」

病院へ駆けつけた昭恵夫人は「大変憔悴されていた」

その後、佐藤議員は安倍元総理が搬送された病院へ向かったということです。

（佐藤参院議員）「昭恵夫人がこられて、その後安倍先生の遺体と対峙して 亡くなったことを知った」

（検察官）「昭恵夫人の様子は？」

（佐藤参院議員）「大変憔悴されていた」

また、事件そのものについて…。

（佐藤啓氏）「国政選挙というのは民主主義の根幹で、言論を暴力によって封殺する、民主主義に対する挑戦で、許すことはできない。たくさんの聴衆がきておられて、周りの方にも危険が及ぶ状況だった」

１０月３０日は、現場に居合わせた警察官らが証人として出廷する予定です。