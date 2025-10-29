¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¥¹¥Î¥ÜÔ¢ÊìÏÂ¹¨¤¬¥â¥Ç¥ë»Ñ¤òÈäÏª¡ªà¹ø¥Ñ¥óáÁûÆ°¤«¤é15Ç¯¡¢37ºÐ¤Î¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤½¤Ã¤Á¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤«¤¤‼¡×¡Ö¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤¿¡×
Ã»È±¤Ë¥Ò¥²¤ÇÀµÌÌ¤ò¸«¿ø¤¨¡Ä
¡¡¸µÅßµ¨¸ÞÎØÂåÉ½¤Î¥×¥í¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥À¡¼¡¢Ô¢ÊìÏÂ¹¨(37)¤Îà¥â¥Ç¥ë»Ñá¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÈ¯¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥È·Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖNEIGHBORHOOD¡×¤È¥«¥Ê¥ÀÈ¯¤Î¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSOREL¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¡£Ã»È±¤ÇÉ¦¤ò¤¿¤¯¤ï¤¨¡¢¤·¤ã¤¬¤ó¤À¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ù¤§¡¼¡¼‼¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÇ¯Áê±þ¤Ë¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤¿¤È¤¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬°õ¾Ý¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÍ½ÁÛ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤»Ñ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö»×¤Ã¤¿¤Î¤È°ã¤¦¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã(¾Ð)¤½¤Ã¤Á¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤«¤¤‼¡×¡ÖLegend¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÈ¿±þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡¡
¡¡Ô¢Êì¤Ï¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃË»ÒÂåÉ½¤È¤·¤Æ2006Ç¯¥È¥ê¥Î¡¢10Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼Åßµ¨¸ÞÎØ¤ËÏ¢Â³½Ð¾ì¡£¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¸ø¼°¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÊø¤·¤¿à¹ø¥Ñ¥óá¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£