¡¡NHK¤Î¿ù±ºÍ§µª¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¼ñÌ£Á´³«¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖOasis´¶ÌµÎÌ¡ª¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤½Ð¤·¤Æ¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç25¡¢26Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥ª¥¢¥·¥¹¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë»²²Ã¤·¤¿»ö¤òÊó¹ð¡£16Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍèÆü¸ø±é¤Ë¶½Ê³¤¹¤ë¥»¥ë¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¶¦¤Ë¡Ö²¿ÅÙ¤«¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤ÆÎÞ¤·¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤±¤É¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¤È¤Ë¤«¤¯¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¤·¤Ó¤ì¤Æ³Ú¤·¤¹¤®¤Æ½ª»Ï¥Ë¥Ã¥³¥Ë¥³¤ÇÈô¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤¡¤¡¤¡¤¡¡¼¡¼¡¼¡¼!!!!!!!!!¡×¤È´¶ÁÛ¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤Ï¤ê¹Ô¤«¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¡ª¡×¡Ö²¶¤¿¤Á¤Î¿ù±ºÍ§µª¤Ï°ã¤¦¤Ê¡×¡ÖÍ§µª¤µ¤ó²Ä°¦¤¤¡Á¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¤Í¡ª¡×¡ÖÎÉ¤¤¤Ê¤¢¡×Åù¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£